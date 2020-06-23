Вторник, 23 июня, 2020
15 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Родился Валерий Меладзе

Алексей Агеев
-

Советский и российский эстрадный певец, продюсер, Заслуженный артист России Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. Там же он впервые начал заниматься музыкой, совместно с братом Константином посещая местную музыкальную школу, которую окончил по классу фортепиано.

Сразу после окончания школы Валерий переехал в город Николаев, где поступил в Николаевский кораблестроительный институт, следуя по стопам старшего брата. В студенческом ВИА «Апрель» и началась творческая карьера Валерия, где он был солистом, а брат играл на клавишных и занимался аранжировкой репертуара.

В 1989 году братья Меладзе вошли в состав легендарной николаевской рок-группы «Диалог», лидером которой был известный музыкальному миру Ким Брейтбург. Для нескольких альбомов этой группы Константин написал ряд композиций, и с тех пор он является единственным автором песен, которые исполняет Валерий.

Сольный дебют Валерия состоялся в 1993 году на фестивале цветов «Роксолана». В 1994 году Валерий исполняет свой первый хит «Не тревожь мне душу, скрипка», благодаря которому артиста назвали «Открытием года». Именно это событие открыло дорогу Валерию на большую сцену, и в конце 1994 года Алла Борисовна Пугачева пригласила Валерия Меладзе принять участие в «Рождественских звездах».

Дебютный сольный альбом «Сэра», который вышел в начале 1995 года, стал настоящим бестселлером. На пять композиций из этого альбома были сняты видеоклипы, а клип на песню «Ночь накануне Рождества» в новогодние дни показывался по центральным телевизионным каналам более 100 раз.

Все последующее творчество братьев Меладзе сопровождалось не менее шумным успехом и стабильностью. Еще большей популярности певца способствовала его работа с группой «ВИА Гра», а их красивые клипы надолго заняли первые места телевизионных музыкальных хит-парадов.

Дискография Валерия составляет более 10 альбомов. Также он принимает участие в различных телепроектах и ежегодно входит в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

В 2006 году Меладзе стал «Заслуженным артистом РФ», а в 2008 году Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров своим Указом присвоил Валерию Меладзе звание «Народный артист Чеченской Республики». Также он является обладателем большого количества различных музыкальных наград и премий.

Сегодня популярный эстрадный певец Валерий Меладзе продолжает активную творческую деятельность, а еще является членом правления Международного союза деятелей эстрадного искусства. Живет и работает в Москве.

Источник

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Информация о работе переправ и наплавных мостов в Рязанской области

Новости Рязани
Минтранс Рязанской области сообщил информацию о работе наплавных мостов и паромных переправ по состоянии на 23 июня. Наплавной мост...
Узнать больше

Елена Сорокина попросила рязанцев принять участие в общероссийском голосовании

Администрация
Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание, на котором обсудили порядок подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ.
Узнать больше

В Рязани сотрудники полиции привезли в больницу истекающую кровью женщину

Новости Рязани
В Рязани наградят полицейских, которые оперативно доставили в больницу истекающую кровью женщину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Фигуристка Трусова отмечает день рождения: уроженке Рязани исполнилось 16 лет

Новости Рязани
Трусова – первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип
Узнать больше

Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют реконструировать к 2024 году

Новости Рязани
Проект требует больших денежных вложений. К его осуществлению собираются привлечь зарубежных инвесторов.
Узнать больше

Опубликована программа мероприятий 24 июня в Рязани

Новости Рязани
24 июня на Красной площади в Москве состоится Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Рязани парад будут транслировать...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как похудеть на окрошке

Акценты
Самый известный холодный летний суп и чувство голода утолит, и от лишних килограммов избавит. Каким ингредиентам отдавать предпочтение тем, кто следит за...
Узнать больше

Регион62 готовится стать официальным дилером ГАЗ

Акценты
Значительное развитие коммерческого автотранспорта отечественного производства даёт его покупателям наибольший выбор среди авто для бизнеса. ГК Регион62, развивая автомобильный рынок Рязанского региона,...
Узнать больше

Как спасти вишню от птиц

Акценты
Совсем скоро в рязанских садах созреют вишни. Во второй половине июня первым урожаем порадуют ягоды сортов Шпанка, Молодежная, Малышка и другие раннеспелые...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+