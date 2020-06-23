Родился Валерий Меладзе

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Советский и российский эстрадный певец, продюсер, Заслуженный артист России Валерий Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. Там же он впервые начал заниматься музыкой, совместно с братом Константином посещая местную музыкальную школу, которую окончил по классу фортепиано.

Сразу после окончания школы Валерий переехал в город Николаев, где поступил в Николаевский кораблестроительный институт, следуя по стопам старшего брата. В студенческом ВИА «Апрель» и началась творческая карьера Валерия, где он был солистом, а брат играл на клавишных и занимался аранжировкой репертуара.

В 1989 году братья Меладзе вошли в состав легендарной николаевской рок-группы «Диалог», лидером которой был известный музыкальному миру Ким Брейтбург. Для нескольких альбомов этой группы Константин написал ряд композиций, и с тех пор он является единственным автором песен, которые исполняет Валерий.

Сольный дебют Валерия состоялся в 1993 году на фестивале цветов «Роксолана». В 1994 году Валерий исполняет свой первый хит «Не тревожь мне душу, скрипка», благодаря которому артиста назвали «Открытием года». Именно это событие открыло дорогу Валерию на большую сцену, и в конце 1994 года Алла Борисовна Пугачева пригласила Валерия Меладзе принять участие в «Рождественских звездах».

Дебютный сольный альбом «Сэра», который вышел в начале 1995 года, стал настоящим бестселлером. На пять композиций из этого альбома были сняты видеоклипы, а клип на песню «Ночь накануне Рождества» в новогодние дни показывался по центральным телевизионным каналам более 100 раз.

Все последующее творчество братьев Меладзе сопровождалось не менее шумным успехом и стабильностью. Еще большей популярности певца способствовала его работа с группой «ВИА Гра», а их красивые клипы надолго заняли первые места телевизионных музыкальных хит-парадов.

Дискография Валерия составляет более 10 альбомов. Также он принимает участие в различных телепроектах и ежегодно входит в состав жюри международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

В 2006 году Меладзе стал «Заслуженным артистом РФ», а в 2008 году Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров своим Указом присвоил Валерию Меладзе звание «Народный артист Чеченской Республики». Также он является обладателем большого количества различных музыкальных наград и премий.

Сегодня популярный эстрадный певец Валерий Меладзе продолжает активную творческую деятельность, а еще является членом правления Международного союза деятелей эстрадного искусства. Живет и работает в Москве.

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