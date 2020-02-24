Родился Стив Джобс

Американский предприниматель, основатель и руководитель корпорации «Apple» Стивен Пол «Стив» Джобс родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско (США). Биологическая мать Стива, незамужняя аспирантка Джоанна Шибл, не имея возможности прокормить ребенка, отдала его усыновителям – бездетной паре Полу и Кларе Джобс, взяв с них обещание, что те дадут мальчику хорошее образование.

Супруги Джобс слово сдержали – в 17 лет Стив поступил в колледж Рид в Портленде, но отчислился оттуда уже после первого семестра. Он объяснил этот поступок тем, что на оплату обучения в колледже уходили все сбережения его родителей, но сам Стив при этом не понимал, что дает ему учеба и нужна ли она ему вообще. «Это было одним из лучших моих решений в жизни», – признался он позднее.

Оставив учебу, Джобс еще полтора года оставался вольным слушателем колледжа, сдавая бутылки от «Колы», чтобы купить себе еды, и ночуя на полу общежитских комнат однокурсников. Затем он вернулся на родину, где встретил Стивена Возняка, с которым он познакомился на несколько лет раньше – на летней подработке в компании Hewlett–Packard. Тогда и возникла идея создать свой бизнес. На тот момент Возу и Джобсу было по 20 лет.

Бизнес они начали с изготовления «синих коробок» – специальных устройств, позволявших производить бесплатные звонки на дальние расстояния. «Фирма» базировалась в родительском гараже Джобса. Технический гений Возняк и прирожденный бизнесмен Джобс отлично дополняли друг друга. «Синими коробками» друзья занимались недолго, следующим шагом стала сборка готовых компьютеров для продажи. В 1976 году они основали компанию «Apple Computer Co.», стартовав с суммы 1,3 тысячи долларов.

Первым крупным заказом компании стала сборка 50 компьютеров Apple I для местного магазина электроники. А через полгода Возняк и Джобс закончили разработку Apple II, ставшего первым массовым персональным компьютером в мире. Нашлись инвесторы, которые вложились в производство Apple II, и в конце 1980 года компания вышла на национальный уровень. Собственный капитал Джобса достиг отметки 200 миллионов долларов. Было ему 25 лет.

Следующим грандиозным прорывом в компьютерной сфере стал проект Macintosh, который Джобс курировал лично. За излишнюю импульсивность и неуравновешенность он был отстранен от работы над основным на тот момент проектом компании – компьютером Lisa. Тогда Джобс, движимый бунтарским духом, собрал небольшую команду молодых инженеров и, вдохновленный идеей создать компьютер, использовать который будет «проще, чем тостер», разработал и презентовал Mac. Новинка взорвала рынок.

А вскоре после этого Джобса уволили из «Apple». Он не сошелся характерами с новым главным исполнительным директором Джоном Скалли, которого чуть раньше лично уговорил перейти в «Apple» из компании «Pepsi-Cola». Совет директоров поддержал Скалли, и Джобс остался не у дел. Позднее сам Джобс говорил, что эта ситуация стала для него «катарсисом», подтолкнувшим его к одному из самых креативных периодов жизни. Ощущение публичного провала и желания сбежать как можно дальше через несколько месяцев сменилось у деятельного Джобса решением начать все сначала.

В течение следующих пяти лет он основал две новых компании «NeXT» и «Pixar» и познакомился со своей будущей женой. В последствие «Pixar» стала самой успешной анимационной студией в мире. А в 1996 году компания «Apple», переживающая на тот момент кризис, выкупила «NeXT». Так Стив Джобс снова вошел в совет директоров компании и стал временным (а позднее и постоянным) управляющим «Apple».

В 2001 году «Apple» представила миру первый плеер iPod. Его продажи буквально через год стали основным источником дохода компании. В 2006 году был выпущен сетевой мультимедийный плейер Apple TV. С 2007 года начались продажи iPhone, а в 2008-м Джобс продемонстрировал самый тонкий ноутбук в мире – MacBook Air.

5 октября 2011 года Стива Джобса не стало. Он умер в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы в Калифорнии (США).

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