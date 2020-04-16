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Родился Сергей Никоненко

Советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР Сергей Петрович Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве, в семье рабочих. Стать актером Сережа решил еще в 13 лет. Он занимался в драмкружке при Дворце пионеров и в студии художественного слова, а после окончания школы поступил во ВГИК.

Это был звездный курс – Ж.Болотова, Н.Губенко, Л.Федосеева, Е.Жариков… В институте Сергей переиграл почти весь классический репертуар, а дипломный спектакль «Карьера Артуро Уи», благодаря прежде всего игре Губенко и Никоненко, стал тогда явлением всей культурной жизни столицы. Постановка «Все проходит» с его участием также шла при полном аншлаге. У Никоненко ко всему еще и несколько антрепризных спектаклей, с которыми он постоянно ездил по стране.

Сниматься в кино Никоненко начал ещё во время учёбы, дебютировав в фильме «А я уезжаю домой» (1958). Но впервые, как сложившийся уже киноактер, Сергей обратил на себя внимание в фильме А.Азарова «Это случилось в милиции» (1963). Там он сыграл хотя и маленькую роль, но очень заметную. Именно эта ранняя работа стала началом актерской биографии будущего великого актера.

По окончании ВГИКа в 1964 году Никоненко работал в Театре-студии киноактёра в течении 10 лет. Он стал одним из самых снимаемых актеров. На съемки к А.Митте в школьную киноповесть «Звонят, откройте дверь!» (1965) Никоненко попал уже признанным профессионалом. Еще одна заметная роль того времени – роль в «Журналисте», которую Герасимов специально создал для Никоненко.

В 1970-е годы роли сыпались на актера как из рога изобилия. Сергей умел создать разноплановые образы и показать своих героев с неожиданной точки зрения. В своем творчестве ему удалось избежать опасности «заштамповаться». Никоненко – актер уникальной органичности. Он обладает даром естественности в любой ситуации и в любом жанре фильма.

Когда не было хороших ролей, Никоненко много работал на эстраде, читал Пушкина, Есенина, Зощенко, Маяковского. Наработав опыт и много собственных идей, он вернулся во ВГИК, но уже на режиссерский факультет.

В 1974 году Никоненко дебютировал как кинорежиссёр и сценарист с фильмом «Птицы над городом». В режиссуре на его счету более десятка картин: «Трын-трава», «Цыганское счастье», «Корабль пришельцев», «Елки-палки», «Брюнетка за 30 коп.», «Хочу вашего мужа», «Хочу в Америку», «Аннушка», «Охота жить» и другие. К некоторым из них он сам написал сценарии.

Сыгранные Никоненко роли, поставленные фильмы – это всегда интересные характеры, ярко и четко социально окрашенные персонажи. В кино Сергей создал более 210 запоминающихся ролей. Это фильмы: «Война и мир», «Пой песню, поэт», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Инспектор ГАИ», «Зимний вечер в Гаграх», «Китайский сервиз», «Каменская», «Ландыш серебристый», «Гибель империи», «»Кедр» пронзает небо», «Людмила», «Станица» и многие другие. Никоненко никогда не бывает в творческом простое, он много и охотно снимается.

К тому же, еще в 1994 году Никоненко совместно со своей супругой – актрисой Екатериной Ворониной – создал Есенинский культурный центр, которым руководит в настоящее время. К тому же с 2014 года он – президент Гильдии актёров кино России.

Никоненко – Народный артист РСФСР, кавалер орденов Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак Почёта» и медали А.П.Довженко, обладатель призов различных кинофестивалей, член Союза кинематографистов.

Сегодня актёр, режиссёр и сценарист Сергей Петрович Никоненко продолжает свою творческую карьеру, живёт и работает в Москве.

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