Родился русский полководец Николай Раевский

Николай Николаевич Раевский родился 25 сентября 1771 года в Санкт-Петербурге. На военную службу записался еще в юности. В возрасте двадцати лет уже дослужился до полковника.

За храбрые и мужественные подвиги, оказанные при поражении войск противной фракции в июне 1792 года в Городище, Раевский был награжден орденом Св.Георгия. В начале 1790-х годов участвовал в военных действиях против турок и поляков. В 1792 году, командуя Нижегородским драгунским полком, отличился при взятии Дербента.

В шведскую войну 1808 года вместе с Барклаем де Толли и Каменским одержал над шведами ряд блестящих побед. В 1810 году, командуя корпусом, особенно отличился при осаде Силистрии.

Во время Бородинского сражения со своим корпусом стоял на правом фланге левого крыла армии, против которого устремлены были почти все силы французов. Блестящая защита редута, получившего его имя, дала Раевскому прочную славу. Он всегда отличался храбростью и умелым управлением войсками.

В 1813 году участвовал в сражениях под Бауценом, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом. Во время последнего был ранен пулею в грудь, но оставался на лошади до конца битвы. В 1814 году под Арсисом после кровопролитной битвы первым вошел в город, а затем преследовал неприятеля до Парижа.

В 1824 году Раевский ушел в отставку. Был в дружественных отношениях с А.С. Пушкиным и близок к декабристам (к ним принадлежали его зятья С.Волконский и двоюродный брат В.Давыдов). С 1826 года он член Государственного совета России.

Умер Николай Николаевич Раевский (16) 28 сентября 1829 года в селе Болтышка Киевской губернии.

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