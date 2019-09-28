Родился Микеланджело Меризи да Караваджо

Микеланджело Меризи да Караваджо, основоположник реалистического направления в европейской живописи 17 века, родился 28 сентября 1573 года в Ломбардии. Искусству рисования он обучался в Милане в 1584-1588 годах у С.Петерцано.

В начале 1590-х годов Караваджо переехал в Рим, где работал более 10 лет, а начиная с 1606 года, много путешествовал по Италии — жил и работал в Неаполе, на острове Мальта и в Сицилии.

В своем творчестве он всегда был подчеркнуто оригинален, его нельзя отнести ни к одной из художественных школ. По натуре Караваджо был бунтарем, и это как нельзя ярче выразилось в его раннем творчестве, бросавшем вызов идеалам эпохи.

Идеальным образам он противопоставил простого юношу из толпы, наделенного грубой чувственной красотой. Его молодые и жизнерадостные герои похожи на античного бога Вакха, который и сам нередко становится темой картин.

Эти персонажи очень телесны, натуральны и вплотную придвинуты к зрителю. Они почти осязаемы. В этот период Караваджо рисует жизнь лишенную всякой поэтизации, напротив его сюжеты подчеркнуто натуралистичны, особенно когда изображена сцена насилия.

Позже его стиль смягчится, станет более символичным и глубоким, не утратив при этом реалистичности. Главными темами его картин становятся библейские сюжеты. Караваджо успел найти тонкую грань между драматизмом и натуралистическими деталями. Его святые и апостолы становятся похожи на людей из плоти и крови, не утрачивая при этом своей божественной просветленности.

В конце жизни Караваджо обращается к теме одиночества человека в огромном враждебном ему мире, столь свойственной искусству барокко в целом. Он рисует группы людей, объединенных родственными связями и теплыми отношениями друг к другу. Видимо, сказалась усталость автора от постоянного одиночества, скитаний и непонимания окружающих.

Стиль Караваджо вызывал восхищение многих молодых мастеров и оказал существенное влиянии на развитие западноевропейского изобразительного искусства. Среди его ценителей и подражателей были Рубенс, Веласкес и Рембрандт.

Умер Микеланджело да Караваджо 18 июля 1610 года в Тоскани.

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