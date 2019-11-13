Родился Михаил Петрашевский

Русский революционер, мыслитель Михаил Васильевич Петрашевский родился (1) 13 ноября 1821 года в Санкт-Петербурге, в дворянской семье врача. После окончания Царскосельского лицея продолжил учебу в Петербургском университете на юридическом.

В 1841 году Михаил начинает службу в министерстве иностранных дел переводчиком. Его крупной работой на этом поприще можно считать «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка».

С 1845 года в доме Петрашевского проходили так называемые «пятницы» – тайные собрания, на которых обсуждались революционные идеи, материалистическая философия и утопический социализм.

Коротко взгляды Петрашевского можно охарактеризовать так: свободу и землю крестьянам, демократию России. В течение четырех лет Петрашевский активно принимал участие в жизни тайного сообщества, которое готовило народ к революции.

Однако в 1849 году деятельности сообщества приходит конец, Петрашевский и его последователи арестованы и приговорены к расстрелу. Смертная казнь была инсценирована и лишь за мгновение до выстрела арестантам объявили о помиловании и замене казни каторгой. Петрашевский был сослан в Восточную Сибирь.

Будучи в ссылке, Михаил Петрашевский жил в Иркутске, где основал газету «Амур» и боролся с произволом местных властей. За что был еще раз сослан в Шушенское, затем жил в Красноярске, но опять же не прижился, и из-за своих взглядов его снова выселили в Шушенское, а потом и в село Кебеж.

В 1866 году революционер Михаил Васильевич Петрашевский поселяется в Енисейском округе, где он и умер (7) 19 декабря 1866 года в своем доме в селе Бельское.

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