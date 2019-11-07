Родился Лев Троцкий

Русский революционер еврейского происхождения, деятель коммунистического движения Лев Давидович Троцкий (настоящее имя Лейба Давидович Бронштейн) родился (26 октября) 7 ноября 1879 года в селе Яновка Херсонской губернии, в еврейской семье зажиточных землевладельцев. В 1889 году он переезжает в Одессу, где учится в училище Св. Павла и живет в семье своего двоюродного брата Моисея Шпенцера.

В 1896 году Лев Бронштейн начинает вести революционную пропаганду в Николаеве. Сначала разделял взгляды социал-демократов, потом примкнул к меньшевикам. В 1897 году он был арестован и бежал за границу. Вернувшись, начал сотрудничать с редакцией газеты «Искра». В 1905 году Троцкий снова арестован, на этот раз как председатель Петербургского Совета рабочих депутатов, и снова бежал из ссылки.

Около пяти лет издавал в Вене газету «Правда». Лев Троцкий является одной из ярких фигур в истории Октябрьской революции 1917 года. С 1918 по 1924 год Троцкий был наркомом по иностранным, военным и морским делам. За свои левые оппозиционные взгляды в 1927 году был разжалован и отправлен в ссылку.

В 1929 году Троцкий был выслан из СССР. Сначала он жил в Турции и в этот период опубликовал свой фундаментальный исторический труд «История русской революции». В 1933 году переехал во Францию, еще через два года — в Норвегию. Но норвежские власти, боясь ухудшения отношений с СССР, поместили Троцкого под домашний арест, конфисковали все его произведения и угрожали выдать революционера советскому правительству. Не выдержав притеснений, Троцкий в 1936 году эмигрировал в Мексику, где жил в доме семьи художников Фриды Кало и Диего Риверы.

За границей он создал троцкистский Четвёртый интернационал, продолжал писать труды по истории революционного движения и революции 1917 года. В 1936 году закончил работу над книгой «Преданная революция», в которой назвал происходящее в Советском Союзе «сталинским термидором». А в своем втором томе книги «Сталин», в частности, развивал гипотезу об отравлении Ленина Сталиным.

20 августа 1940 года на Льва Троцкого было совершено покушение в его доме в Койоакане (Мексика) агентом НКВД Рамоном Меркадером, в результате которого на следующий день 21 августа 1940 года Троцкий скончался.

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