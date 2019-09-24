Родился князь Григорий Потёмкин

Григорий Александрович Потёмкин родился 24 сентября 1739 года в селе Чижово Смоленской губернии, в семье офицера. Потёмкин получил превосходное образование, изучал иностранные языки, историю, философию, богословие.

В 1756 году Григорий Александрович вместе с другими блестящими молодыми людьми направлен графом Шуваловым в Санкт-Петербург, где был представлен императрице Елизавете Петровне. В том же году поступил в гимназию Московского университета, но вскоре был исключен за отсутствие прилежания и направлен на службу в гвардейский полк.

В 1762 году Потёмкин принял участие в дворцовом перевороте, возведшем на престол Екатерину II, за что ему было пожаловано 10 тысяч рублей, 4 тысячи крепостных и чин подпоручика гвардии. В 1767 году он участвовал в работе законодательной комиссии, занимаясь в основном религиозными вопросами и инородцами.

Во время первой русско-турецкой войны Григорий Александрович отличился в битвах при Фокшанах, Браилове и Силистрии. А в 1772 году, став генерал-лейтенантом, он вошел в число приближенных Екатерины II. После того как Григорий Орлов впал в немилость, Потёмкин удостаивается звания фаворита и переселяется в Зимний дворец. Он был назначен вице-президентом Военной коллегии, возведён в графское достоинство, назначен генерал-адъютантом и определён шефом иррегулярных войск.

Личное расположение Екатерины II, высокое положение при дворе и в государственном аппарате сделали Потёмкина могущественным человеком в России. Проявив себя талантливым администратором, Григорий Александрович стал ближайшим помощником императрицы в проведении политики укрепления абсолютистского государства.

В 1774 году он организовывал карательные мероприятия против Е.Пугачева. Еще через год по инициативе Потёмкина была ликвидирована Сечь Запорожская, как очаг возможного нового массового выступления. В 1776 году был назначен генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и Астраханской губернии. Энергично принявшись за заселение этих территорий, он приглашает туда славян и православных с Балкан, основывает город Екатеринослав.

Тогда же Потёмкин получил от Иосифа II титул князя «Священной Римской империи». Он способствовал освоению Северного Причерноморья и строительству в этом крае Херсона, Николаева, Севастополя, реализовал свой проект присоединения Крыма к России, получив за это титул светлейшего князя Таврического.

Под руководством Потёмкина осуществлялось строительство на Чёрном море военных и торговых флотов. Во время русско-турецкой войны (1787—1791) командовал армией, но, не обладая полководческим дарованием, лишь сковывал действия А.Суворова. Несмотря на это, Потёмкин все же сумел добиться некоторых успехов.

Делая быструю и блистательную карьеру, Григорий Александрович стремился не только к удовлетворению своего тщеславия и к обогащению, но и к укреплению международных позиций России, к развитию её экономики.

Умер князь Григорий Александрович Потёмкин 16 октября 1791 года от лихорадки в районе города Яссы Молдавского княжества, по дороге в Николаев.

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