Родился Карл Маркс

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Немецкий философ, экономист, социолог Карл Генрих Маркс (нем. Karl Heinrich Marx) родился 5 мая 1818 года в немецком городе Трир, в еврейской семье.

Осенью 1835 года Карл Маркс поступает в Боннский университет. В 1836 году он переводится в Берлинский университет, где изучает право, историю, философию, теорию искусства. В 1841 году Карлу присваивается степень доктора философии.

В 1843 году Маркс женится на аристократке Женни фон Вестфален. Молодая семья переезжает в Париж, где Карл близко знакомится с будущим соратником и другом Фридрихом Энгельсом (хотя первая их встреча произошла еще в 1842-м в Кёльне). Вскоре выходит их первая совместная работа — «Святое семейство, или Критика критической критики». Еще один известный их совместный труд — «Манифест коммунистической партии».

В Париже Маркс завязал широкие знакомства с французскими радикальными кругами и с представителями революционных кругов различных стран, жившими здесь. В связи с этим, в 1845 году его высылают из Парижа, и он переезжает в Брюссель, куда вскоре к нему перебрался и Энгельс. Здесь они продолжили свою политическую деятельность.

Из Брюсселя Маркса высылают через три года, и после революции 1848 года Карл вновь переезжает, на этот раз в Германию. Там Маркс пытается возобновить выпуск газеты «Rheinische Zeitung», в которой давался глубокий анализ важнейших революционных событий в Германии и Европе. Газета была запрещена после поражения майских восстаний 1849 года в Саксонии, Рейнской Пруссии и Юго-Западной Германии, а Маркс был выслан и из Германии.

На этом скитания семьи не окончились. Со своей семьей он сначала отправляется в Париж, но его высылают и оттуда после демонстрации 13 июня 1849 года. Карл переезжает в Лондон, где проживет до самой смерти. Здесь он и создает свои главные экономические произведения. Первый том всемирно известного «Капитала» выходит в 1867 году (второй и третий том были изданы Энгельсом уже после смерти автора).

Помимо работы над своей экономической теорией, Маркс интенсивно занимался в библиотеке Британского музея, изучая также социальную философию, право и другие социальные науки. К тому же в Лондоне он вел активную общественную деятельность — в 1864 году организовал «Международную рабочую ассоциацию», позднее переименованную в Первый Интернационал. Умер Карл Маркс 14 марта 1883 года в Лондоне в возрасте 64 лет.

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