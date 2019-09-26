Родился Иван Петрович Павлов

Иван Петрович Павлов, создатель учения о высшей нервной деятельности, родился 26 сентября 1849 года в Рязани, в семье священника. Учился в церковно-приходском училище, а после его окончания – в духовной семинарии.

В 1870 году Павлов поступил в Университет на естественное отделение физико-математического факультета, затем продолжил образование в Медико-Хирургической Академии (в настоящее время это Российская Военно-Медицинская Академия Санкт-Петербурга), закончив ее в 1879 году с золотой медалью.

Начал работать в физиологической лаборатории клиники С.П. Боткина, проводя исследования по физиологии кровообращения. В 1890 году Павлов был избран профессором кафедры фармакологии Военно-медицинской академии, а в 1895 году – кафедры физиологии, где проработал 30 лет.

Сорок шесть лет жизни и деятельности академика Павлова были неразрывно связаны с Институтом экспериментальной медицины, где он возглавил отдел физиологии и бессменно руководил им со времени создания Института (1890) и вплоть до своей кончины.

Его наследие трудно переоценить. Он написал классические работы по физиологии кровообращения и пищеварения (Нобелевская премия, 1904). Ввел в практику хронический эксперимент, позволяющий изучать деятельность практически здорового организма. С помощью разработанного им метода условных рефлексов установил, что в основе психической деятельности лежат физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга.

Исследования Павловым физиологии высшей нервной деятельности (2-й сигнальной системы, типов нервной системы, локализации функций, системности работы больших полушарий и др.) оказали большое влияние на развитие физиологии, медицины, психологии и педагогики.

Умер Иван Петрович Павлов 27 февраля 1936 года в Ленинграде.

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