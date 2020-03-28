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Родился Иннокентий Смоктуновский

Советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский родился 28 марта 1925 года в селе Татьяновка Томской губернии. Годы юности прошли в тяжелые времена Великой Отечественной войны. Он был на фронте, сражался, попал в плен и бежал. После окончания войны поступил учиться в студию при Красноярском драматическом театре имени А.С. Пушкина.

Позднее он играл в Норильске во втором Заполярном театре, а после — в театрах Махачкалы и Сталинграда. В 1954 году Иннокентий приехал в Москву, где был зачислен актером в студию «Мосфильм».

Впервые в эти годы он пробует сниматься в эпизодах таких фильмов, как «Убийство на улице Данте» и «Солдаты». После этих ролей он был замечен Г.А. Товстоноговым и приглашен на роль князя Мышкина в Ленинградский Большой драматический театр. На сцене этого театра Смоктуновский играл до 1960 года, после чего он попал в большой кинематограф.

Он снимался в главных ролях в фильмах «Неотправленное письмо», «Моцарт и Сальери», «Девять дней одного года» и других. Вершиной карьеры для Иннокентия Смоктуновского стала роль Гамлета в фильме известного советского режиссера Г.М. Козинцева. Комедийные качества он проявил в роли Юрия Деточкина в фильме «Берегись автомобиля». Он сыграл также такие известные роли, как Порфирий Петрович Достоевского, Войницкий Чехова, Чайковский.

Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых — актер был награжден орденом Ленина и медалями.

Умер Иннокентий Михайлович Смоктуновский 3 августа 1994 года в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта, и был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

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