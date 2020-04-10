На главную В этот день

Родился Григорий Явлинский

Советский и российский политический деятель, экономист Григорий Алексеевич Явлинский родился в городе Львов 10 апреля 1952 года в семье военного. В 1964 году он пришел заниматься боксом в спортивное общество «Динамо». В 1969 году, когда ему нужно было выбрать между боксом и остальными увлечениями, он решил, что ради бокса не сможет отказаться от своей мечты стать экономистом.

Поэтому после окончания школы в 1969 году поступил в Московский Институт народного хозяйства им. Плеханова (МИНХ) на специальность «экономика труда». В 1973 году, окончив институт, поступил в аспирантуру, в 1976 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1976-1977 годах работал в ВНИИУуголь, сначала – старшим инженером, затем был назначен на должность старшего научного сотрудника. В 1980 году он занял пост заведующего сектором тяжелой промышленности Научно-исследовательского института труда Госкомитета по труду и социальным вопросам.

В 1989 году он стал заведующим Сводного экономического отдела Совета Министров СССР. В 1990 году Григорий Алексеевич вместе с Михайловым и Задорновым разрабатывают проект экономических реформ, получивший название «500 дней». Этот проект был предложен Борису Николаевичу Ельцину (в то время Председателю ВС РСФСР), но принят не был.

В том же году Григорий Алексеевич занял должность заместителя председателя СМ РСФСР и Госкомиссии по экономической реформе, но в октябре того же года подал в отставку.

В апреле 1991 года Госдепартамент США пригласил Григория Алексеевича принять участие в заседании экспертного совета «большой семерки». Именно его выступление на этом совете легло в основу интегрирующей программы для экономики СССР.

В 1993 году Явлинский разработал проект так называемой «московской приватизации», утвержденный в 1995 году. В том же году принял участие в выборах в Первую Государственную думу как лидер избирательного блока «ЯБЛоко».

Григорий Алексеевич был лидером партии «Яблоко» в 1993-2008 годах, руководителем фракции «Яблоко» в Государственной Думе России 1, 2 и 3 созывов. В 1996, 2000, 2012 и 2018 годах участвовал в предвыборной борьбе за пост Президента РФ, но безуспешно. В 2011-2016 годах он являлся руководителем фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Явлинский женат, у него двое сыновей – Михаил (1971 г.р.) и Алексей (1981 г.р.). Он является автором более шестидесяти книг и научных публикаций. Живет и работает в Москве.

Источник

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Горящие поля засняли на видео под Алеканово

Новости Рязани
Житель Рязанской области заснял на видео горящие поля. Пожар был замечен автолюбителем неподалеку от села Алеканово. https://vk.com/video-43847249_456242069
Узнать больше

У жителей Заокского закупают молочную продукцию

Коронавирус Рязань
У жителей Заокского закупают молочную продукцию. Сообщение об этом появилось в социальной сети ВКонтакте. Продукция пройдёт необходимый санитарно-эпидемиологический контроль....
Узнать больше

Анализы на COVID-19 ещё троих рязанцев направили в Москву

Коронавирус Рязань
Анализы на коронавирус ещё троих рязанцев направили на подтверждение в Москву. Таким образом, количество условно заражённых COVID-19 рязанцев достигло 27, сообщила опергруппа....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Анализы на COVID-19 ещё троих рязанцев направили в Москву

Коронавирус Рязань
Анализы на коронавирус ещё троих рязанцев направили на подтверждение в Москву. Таким образом, количество условно заражённых COVID-19 рязанцев достигло 27, сообщила опергруппа....
Узнать больше

О самом главном. Обзор от 7info

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей за 9 апреля. https://youtu.be/HjuUNnf2C3Q
Узнать больше

В селе Заокское провели дезинфекцию от коронавируса

Новости Рязани
В четверг, 9 апреля, в селе Заокское Рязанского района провели дезинфекцию от коронавируса. Видео появилось в интернете. Напомним, со...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Акценты
Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут...
Узнать больше

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Горящие поля засняли на видео под Алеканово

В России резко выросли продажи виагры

У жителей Заокского закупают молочную продукцию