Родился Григорий Явлинский

Советский и российский политический деятель, экономист Григорий Алексеевич Явлинский родился в городе Львов 10 апреля 1952 года в семье военного. В 1964 году он пришел заниматься боксом в спортивное общество «Динамо». В 1969 году, когда ему нужно было выбрать между боксом и остальными увлечениями, он решил, что ради бокса не сможет отказаться от своей мечты стать экономистом.

Поэтому после окончания школы в 1969 году поступил в Московский Институт народного хозяйства им. Плеханова (МИНХ) на специальность «экономика труда». В 1973 году, окончив институт, поступил в аспирантуру, в 1976 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1976-1977 годах работал в ВНИИУуголь, сначала – старшим инженером, затем был назначен на должность старшего научного сотрудника. В 1980 году он занял пост заведующего сектором тяжелой промышленности Научно-исследовательского института труда Госкомитета по труду и социальным вопросам.

В 1989 году он стал заведующим Сводного экономического отдела Совета Министров СССР. В 1990 году Григорий Алексеевич вместе с Михайловым и Задорновым разрабатывают проект экономических реформ, получивший название «500 дней». Этот проект был предложен Борису Николаевичу Ельцину (в то время Председателю ВС РСФСР), но принят не был.

В том же году Григорий Алексеевич занял должность заместителя председателя СМ РСФСР и Госкомиссии по экономической реформе, но в октябре того же года подал в отставку.

В апреле 1991 года Госдепартамент США пригласил Григория Алексеевича принять участие в заседании экспертного совета «большой семерки». Именно его выступление на этом совете легло в основу интегрирующей программы для экономики СССР.

В 1993 году Явлинский разработал проект так называемой «московской приватизации», утвержденный в 1995 году. В том же году принял участие в выборах в Первую Государственную думу как лидер избирательного блока «ЯБЛоко».

Григорий Алексеевич был лидером партии «Яблоко» в 1993-2008 годах, руководителем фракции «Яблоко» в Государственной Думе России 1, 2 и 3 созывов. В 1996, 2000, 2012 и 2018 годах участвовал в предвыборной борьбе за пост Президента РФ, но безуспешно. В 2011-2016 годах он являлся руководителем фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Явлинский женат, у него двое сыновей – Михаил (1971 г.р.) и Алексей (1981 г.р.). Он является автором более шестидесяти книг и научных публикаций. Живет и работает в Москве.

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