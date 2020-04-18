Родился Георгий Вицин

Советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин родился (5) 18 апреля 1917 года в городе Териоки (ныне Зеленогорск в составе Санкт-Петербурга). В 1934-1935 годах Вицин обучается в театральном училище имени Вахтангова, в 1936 работает в театре-студии Н.П. Хмелева, а с 1937 года – в театре имени Ермоловой в Москве.

Кинодебют актёра состоялся в 1945 году в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». А настоящая популярность пришла к нему после роли Васи Веснушкина в фильме «Запасной игрок». В 1959 году он получает звание Заслуженного артиста РСФСР.

Всенародную любовь актёру принесли комедийные фильмы Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы»» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», в которых он с блеском исполнил роль Труса. В 1977 году он становится Народным артистом РСФСР.

В 1990 году он был удостоен заслуженного звания Народного артиста Советского Союза. За свою творческую жизнь Георгий Михайлович снялся более чем в 80 абсолютно разноплановых фильмах. Навсегда запомнились его роли в фильмах «Женитьба Бальзаминова» (Бальзаминов), «Двенадцатая ночь» (сэр Эндрю), «Джентльмены удачи» (Хмырь), «Старая, старая сказка» (Волшебник).

Последние годы своей жизни он отказывался от общения с кем-либо, не появлялся на улице, отказывал журналистам в интервью. 22 октября 2001 года Георгий Михайлович Вицин скончался в Москве после тяжелой болезни, был похоронен на Ваганьковском кладбище столицы.

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