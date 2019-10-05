Родился Федор Углов

Советский и российский хирург, академик, общественный деятель Федор Григорьевич Углов родился 5 октября 1904 года в деревне Чугуево Иркутской губернии.

Образование Федор Углов получил на медицинском факультете Саратовского государственного университета. После окончания в 1929 году работал в различных медицинских учреждениях страны. Был военным врачом, хирургом медсанбата, в годы Великой Отечественной войны – начальником хирургического отделения военного госпиталя.

С 1950 года Углов возглавлял кафедру госпитальной хирургии 1-го медицинского института имени академика И.П. Павлова. Выполнил более 6500 уникальных в хирургической практике операций.

Он вел огромную научную и издательскую работу, был доктором медицинских наук и профессором. Его перу принадлежит 8 монографий, около шестисот научных статей по хирургическому лечению болезней легких и органов средостения, восемь художественных и публицистических произведений, изданных на 16 языках с общим тиражом более 6 млн. экземпляров. Наиболее известны: автобиографическая книга «Сердце хирурга» (1974), выдержавшая 6 изданий на русском, грузинском и эстонском языках, в Болгарии, Югославии и Чехословакии, а также «Человек среди людей» (1982), «В плену иллюзий» (1985) и «Человеку мало века» (2001).

Выдающийся хирург, действительный член Российской академии медицинских наук, член Союза писателей России, действительный и почётный член Петровской академии наук и искусств, почётный доктор Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, главный редактор журнала «Вестник хирургии» (1953), почетный член многих отечественных и зарубежных научных обществ, вице-президент Международной Славянской академии, президент Государственного православного фонда… Все награды и звания Углова трудно перечислить. Его славный жизненный путь и самоотверженный труд не могут не вызывать восхищения, его книги с первых же страниц увлекают читателя своей доброжелательностью и искренностью, а постоянный научный поиск и незаурядное терпение помогли спасти тысячи человеческих жизней.

Федор Григорьевич Углов скончался в Санкт-Петербурге 22 июня 2008 года на 104-м году жизни.

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