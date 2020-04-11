Родился Эмиль Кио

Советский артист цирка, иллюзионист, основатель знаменитой династии иллюзионистов Эмиль Теодорович Кио (Гиршфельд-Ренард), основоположник прославленной династии иллюзионистов, родился (30 марта) 11 апреля 1894 года в Москве, в семье Теодора Гиршфельда, коммивояжера. Еще в молодости Эмиль мечтал стать артистом, но не предполагал, что его судьба будет связана с цирком.

Начал он артистическую карьеру в Московском театре миниатюр «Одеон», затем пришёл на руководящую должность в цирк Чинизелли, с ним же в 1922 году поехал в Польшу на гастроли.

Случилось так, что иллюзионист, выступавший в цирке, заболел, и хозяин цирка попросил Эмиля заменить его в программе. Дебют Эмиля Кио состоялся, и это выступление оказалось судьбоносным. Впоследствии его будут называть «Волшебником XX века».

По возвращении домой Кио продолжил свои выступления, сначала с небольшим номером, затем, в конце 1920-х годов, разработал большой аттракцион, который занимал целое отделение программы цирка. Постепенно отказавшись от традиционных восточных одежд и таинственности, он сделал ставку на веселье, иронию. Сам он выступал в простом вечернем костюме, в его номерах нашлось место и клоунам.

Иллюзионные номера превратились из мистики в искусство. Эмиль Кио ставил не только трюки, но и театрализованные сценки, и пантомимы, и драматические номера. Эмиль Кио стал первым фокусником, который стал работать на арене цирка (до этого из-за кругового обзора манеж считался непригодным для фокусов).

Эмиль Кио много гастролировал, завоевывая советскому цирку звание лучшего в мире, все его выступления проходили с аншлагом даже на многотысячных стадионах и дворцах спорта, и даже несмотря на то, что в каждом городе он давал до 200 представлений.

Во время гастролей в Киеве 19 декабря 1965 года Эмиль Теодорович Кио скончался. Его тело было привезено в Москву и похоронено на Новодевичьем кладбище. Его сыновья Эмиль и Игорь продолжили и развили дело своего отца.

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