День рождения Дмитрия Шостаковича

Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Петербурге, в семье инженера-химика. Отец Дмитрия являлся большим любителем музыки, мать мальчика была тоже музыкально одарена. Поэтому любовь к музыке он унаследовал от родителей.

Когда юному Дмитрию исполнилось одиннадцать лет, мать решила определить его в частную музыкальную школу Гляссера. Здесь незаурядные способности мальчика были многими замечены. Шостаковича представили известному композитору, директору Петроградской консерватории А.К. Глазунову. Он внимательно отнесся к начинающему музыканту и посоветовал ему всерьез заняться композицией, считая ее основным призванием талантливого юноши.

Развитие Дмитрия, уже в стенах Петроградской консерватории, протекало стремительно и бурно. Окружающих – и профессоров, и студентов – поражала необыкновенно яркая и разносторонняя одаренность Шостаковича.

В 1922 году, когда Шостакович переходил на последний курс консерватории, умер его отец. Теперь юноше нужно было не только напряженно учиться, но и работать. Он устроился музыкальным иллюстратором в один из кинотеатров Ленинграда. Поскольку звук в немом кино отсутствовал, его заменяло фортепианное сопровождение.

Работа в кино мешала и отвлекала его от систематических музыкальных занятий, которым он придавал первостепенное значение. Тем не менее, обучение в консерватории по классу фортепиано было удачно завершено, и в 1923 году Дмитрий начал свой самостоятельный артистический путь.

Уже Первая симфония (1925) Шостаковича, подобно ряду других симфоний композитора, приобрела мировую известность. Следующие серьезные достижения Шостаковича, его Вторая и Третья симфонии, созданы в 1927-1929 годах. И в творчестве композитора, и в истории советской музыки они занимают место особое, поскольку явились одними из первых симфонических произведений, где была отражена революционная тема.

Образы, рожденные Великой Отечественной войной, воплощены и в Восьмой симфонии (1943) — это произведение огромной трагической силы, посвященное памяти жертв войны и фашизма. В этот период были и другие его произведения, обладающие не меньшей глубиной и силой…

Занимался Дмитрий Дмитриевич и педагогической деятельностью — еще с 1937 года он вел класс сочинения в Ленинградской консерватории (с 1939 профессор), а после переезда в Москву преподавал в Московской консерватории (в 1943-1948 годах). Среди его учеников: Р.С. Бунин, А.Д. Гаджиев, Г.Г. Галынин, О.А. Евлахов, К.А. Караев, Г.В. Свиридов, Б.И. Тищенко, К.С. Хачатурян и другие.

Также Шостакович написал музыку ко многим кинофильмам, театральным спектаклям. Он автор ряда статей, член многих международных комитетов и академий, награжден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

В своих произведениях он неизменно обращался к темам и образам большого социального значения, отображал важнейшие стороны современной действительности. В его музыке сочетаются эпическая широта и психологическая углублённость, могучий пафос художника-трибуна и тончайшая интимная лирика.

Умер Дмитрий Дмитриевич Шостакович 9 августа 1975 года в Москве.

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