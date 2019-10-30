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Родился Диего Марадона

BUENOS AIRES, ARGENTINA - OCTOBER 16: Diego Maradona greets the fans during a soccer match between Argentina and Uruguay in tribute to Fernando Caceres, victim of an assault on October 16, 2010 in Buenos Aires, Argentina. Maradona organized this match to help Caceres to continue with his recovery in Cuba. (Photo by Richard Rad/LatinContent/Getty Images)

Звезда мирового футбола Диего Армандо Марадона (исп. Diego Armando Maradona) родился 30 октября 1960 года в Ланусе (Аргентина), в семье рабочего. Играть в футбол он начал еще в детстве — сначала с ребятами во дворе, а потом и за школьную команду. В 1969 году его заметил тренер юношеской команды клуба «Архентинос Хуниорс» и пригласил играть в команду, а с 1976 года Марадона выступал и за основной состав этого клуба. В 1977 году он успешно дебютировал в составе молодёжной сборной Аргентины, и с тех пор его футбольная карьера развивалась стремительно.

Участник четырех чемпионатов мира по футболу, он прославился высокой техникой, скоростью, отличной координацией движений и выносливостью. Например, играя за аргентинскую сборную на Кубок мира в 1982 году, провел 5 матчей без замен, забив 2 гола. В составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году и вице-чемпионом мира в 1990 году. В составе клуба «Наполи» стал двукратным чемпионом Италии. Получил звание футболиста года в Южной Америке в 1979 и 1980 годах. На Кубке Мира 1986 года вывел сборную Аргентины в чемпионы, прославив себя одним из лучших бомбардиров чемпионата. В матче со сборной Англии два гола, забитые Марадоной, стали историческими — один из них стал самым неоднозначным в истории футбола под прозвищем «рука Бога».

В 1991 году Марадона получил дисквалификацию на 15 месяцев за употребление кокаина. Кроме того, он был замешан в нескольких судебных разбирательствах. После этого вынужденного перерыва футболист перешел в испанский клуб «Севилья», за который сыграл 29 матчей и забил 7 голов, а в 1993 году вернулся в аргентинский футбол. После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии, а в 2008-2010 годах был главным тренером сборной Аргентины.

Марадона удостоен награды Золотой Мяч за вклад в футбол в 1996 году. Он является членом символической сборной лучших игроков на всех чемпионатах мира по версии ФИФА и членом символической сборной лучших игроков в истории Южной Америки. В 1999 году был признан лучшим спортсменом 20 века в Аргентине. О футболисте снято более 6 документальных фильмов в мировом кинематографе. Известен он и участием в различных благотворительных мероприятиях.

Сегодня Диего Марадона продолжает свою тренерскую карьеру. В 2017-2018 годах он возглавлял арабский футбольный клуб «Аль-Фуджайра», в 2018-м возглавил мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа», а в 2019 году занял пост главного тренера аргентинского футбольного клуба «Химнасия».

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