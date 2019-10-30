Родился Диего Марадона

Звезда мирового футбола Диего Армандо Марадона (исп. Diego Armando Maradona) родился 30 октября 1960 года в Ланусе (Аргентина), в семье рабочего. Играть в футбол он начал еще в детстве — сначала с ребятами во дворе, а потом и за школьную команду. В 1969 году его заметил тренер юношеской команды клуба «Архентинос Хуниорс» и пригласил играть в команду, а с 1976 года Марадона выступал и за основной состав этого клуба. В 1977 году он успешно дебютировал в составе молодёжной сборной Аргентины, и с тех пор его футбольная карьера развивалась стремительно.

Участник четырех чемпионатов мира по футболу, он прославился высокой техникой, скоростью, отличной координацией движений и выносливостью. Например, играя за аргентинскую сборную на Кубок мира в 1982 году, провел 5 матчей без замен, забив 2 гола. В составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 1986 году и вице-чемпионом мира в 1990 году. В составе клуба «Наполи» стал двукратным чемпионом Италии. Получил звание футболиста года в Южной Америке в 1979 и 1980 годах. На Кубке Мира 1986 года вывел сборную Аргентины в чемпионы, прославив себя одним из лучших бомбардиров чемпионата. В матче со сборной Англии два гола, забитые Марадоной, стали историческими — один из них стал самым неоднозначным в истории футбола под прозвищем «рука Бога».

В 1991 году Марадона получил дисквалификацию на 15 месяцев за употребление кокаина. Кроме того, он был замешан в нескольких судебных разбирательствах. После этого вынужденного перерыва футболист перешел в испанский клуб «Севилья», за который сыграл 29 матчей и забил 7 голов, а в 1993 году вернулся в аргентинский футбол. После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии, а в 2008-2010 годах был главным тренером сборной Аргентины.

Марадона удостоен награды Золотой Мяч за вклад в футбол в 1996 году. Он является членом символической сборной лучших игроков на всех чемпионатах мира по версии ФИФА и членом символической сборной лучших игроков в истории Южной Америки. В 1999 году был признан лучшим спортсменом 20 века в Аргентине. О футболисте снято более 6 документальных фильмов в мировом кинематографе. Известен он и участием в различных благотворительных мероприятиях.

Сегодня Диего Марадона продолжает свою тренерскую карьеру. В 2017-2018 годах он возглавлял арабский футбольный клуб «Аль-Фуджайра», в 2018-м возглавил мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа», а в 2019 году занял пост главного тренера аргентинского футбольного клуба «Химнасия».

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