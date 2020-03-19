Родился Брюс Уиллис

Уолтер Брюс Уиллис (англ. Walter Bruce Willis) родился 19 марта 1955 года в небольшом западно-германском городе Идар-Оберштайн, где его отец находился на службе, будучи военным. Через два года семья вернулась в США и поселилась в штате Нью-Джерси.

Надо сказать, что Брюс с детства страдал заиканием, и чтобы справится с этим дефектом, он занимался в школьном театральном кружке. Любовь к актерской профессии проявилась у него уже тогда. Поскольку ему нравилось выступать перед большой аудиторией, то во время игры на сцене вся его болезнь проходила. Так Уиллис сам предопределил выбор своей будущей профессии.

После окончания школы он поступил в колледж «Монтклер», где также продолжил свою театральную «карьеру», принимая участие в студенческих спектаклях, а еще увлекся вокалом – Брюс участвовал в выступлениях блюзового ансамбля, в котором не только пел, но и аккомпанировал себе на губной гармошке.

Все это окончательно убедило Уиллиса в выборе актерской профессии, и в 1977 году он бросает колледж и переезжает в Нью-Йорк для достижения своей цели. Однако, сначала ему пришлось перебиваться случайными заработками – работой в барах, водителем, игрой в фольклорном ансамбле «Акселераторы»… Тогда же он посещал кастинги различных театров и рекламных студий, что принесло свои результаты. Вскоре Брюс начал играть небольшие роли на сценах «внебродвейских» театров и эпизоды в малобюджетных картинах, сниматься в рекламных роликах.

Именно на сцене одного из таких театров, в сценической версии пьесы Шепарда «Влюбленный дурак», где Брюс играл главную роль, его заметили и пригласили на пробы в Лос-Анджелес, которые он, однако, провалил, зато случайно попал на другие – в пилотный выпуск сериала «Детективное агентство «Лунный свет»», участие в котором и стало его трамплином к славе. Начинающий актер сумел не только обойти на пробах других 3000 претендентов, но и настолько понравиться продюсерам, что его вместо эпизодической взяли на главную роль. Уже в первые месяцы после выхода сериала на экраны (а всего шел он с 1985 по 1989 год) Уиллис становится очень популярным, а сам сериал был выдвинут на премию «Эмми» по 16 категориям, в том числе – и за лучшее исполнение мужской роли.

Сам Брюс стремился в большое кино, где дебютировал в 1987 году, снявшись в комедии «Свидание вслепую» вместе с Ким Бэсинджер. Но мировую известность и еще большую популярность ему принес фильм-боевик «Крепкий орешек» (1988), имевший большой коммерческий успех. Не менее успешными были и продолжения этой картины, а актер прочно занял нишу голливудских героев кинобоевиков.

Однако Уиллис не ограничивается только этим амплуа. Играя самые разные роли, он органичен и в комедиях, и в психологических фильмах, и в боевиках. В 1990-х годах он снялся в известных комедиях «Гудзонский ястреб», «Билли Батгейт» и «Смерть ей к лицу», а также в драме «Цвет ночи». Новая волна популярности приходит к актеру после его работы в картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994), ставшей культовой.

Вообще он сыграл более 100 киноролей, и большинство из них – это яркие и запоминающиеся работы. Но наибольшую известность из них получили роли в таких фильмах как: «Посмотри, кто еще говорит» (1990), «Двенадцать обезьян» (1995), «Одиночка» (1996), «Шакал» (1997), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» и «Восход меркурия» (1998), «Шестое чувство» (1999, картина получила 6 номинаций Оскара и стала одной из 10 самых кассовых кинолент за всю историю), «Девять ярдов» и «Неуязвимый» (2000), «Двенадцать друзей Оушена» и «Город грехов» (2005 и его продолжении), «Счастливое число Слевина» (2006), «Идеальный незнакомец» (2007), «Неудержимые» и «РЭД» (2010 и их продолжениях), «Подстава» (2011), «Петля времени» (2012), «Добро пожаловать в рай» (2015), «Жажда смерти» (2018), «Стекло» (2019) и многих других.

Конечно же, в карьере Брюса, как и любого актера, случались и спады, и подъемы, но он, будучи талантливым актером, всегда умел создать запоминающийся образ, а фильмы с его участием становились событием в мировом кинематографе. Причем он умел чередовать роли в малобюджетных фильмах с участием в дорогих картинах.

Известен Брюс Уиллис и как музыкант и даже выпустил в 1980-х годах два альбома, выполненные в стиле классического кантри. Еще он принимает участие в озвучивании мультфильмов и в последние годы снимается в рекламе.

Уиллис был женат на известной актрисе Деми Мур. Они познакомились в 1987 году и вскоре поженились. Вместе актеры однажды появились и в кино – они снялись в картине «Смертельные мысли» (1991). У звездной пары родилось трое дочерей. Долгое время Брюс и Деми были одной из самых интересных и успешных голливудских пар. Однако в 1998 году они объявили о разрыве отношений, а в 2000-м развелись, но сумели сохранить деловые и дружеские отношения. В 2009 году Уиллис женился во второй раз – на Эмме Хемминг, в этом браке родились две дочери. Семья живёт в Нью-Йорке.

Лауреат премий «Эмми», «Золотой глобус», офицер и командор французского ордена Искусств и литературы, обладатель звезды на голливудской Аллее Славы – Брюс Уиллис и сегодня продолжает активно сниматься в кино, являясь одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Обладая приличным состоянием, он занимается и бизнесом – был одним из совладельцев сети ресторанов «Планета Голливуда», а потом вместе с Арнольдом Рифкиным основал кинокомпанию «Cheyenne Enterprises».

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