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Родился Борис Полевой

Советский журналист и писатель-прозаик Борис Николаевич Полевой (настоящая фамилия — Кампов) родился (4) 17 марта 1908 года в Москве, в семье юриста. В школе он ещё не помышлял о карьере писателя — просто много читал и писал небольшие сатирические фельетоны в школьную стенгазету под псевдонимом Б.Овод.

Его дебют в печати состоялся, когда в «Тверской правде» напечатали первую заметку – всего семь строк без подписи о встрече с поэтом-крестьянином С.Д. Дрожжиным. После этого он часто помещал свои зарисовки городской жизни в газете. Тогда же появился псевдоним «Полевой», который был переводом его настоящей фамилии с латыни.

С тех пор Полевой никогда не переставал писать. Все студенческие годы он совмещал учебу с работой во множестве изданий в качестве очеркиста, фельетониста, разъездного корреспондента, книжного обозревателя и театрального рецензента в одном лице.

Как о писателе о Полевом узнали впервые после публикации «Мемуаров вшивого человека», ради написания которых он внедрился в среду тверских преступников. В ходе расследования выяснилось, что криминальные авторитеты поддерживают связи со многими официальными должностными лицами города. Результатом были разоблачительные статьи в «Тверской правде» и книга «Мемуаров…», которую Полевой отправил Горькому. Тот оценил работу весьма критично, но всё же дал молодому писателю массу полезных советов.

Известность и признание во всем мире Полевой получил за «Повесть о настоящем человеке». В её основу легли впечатления Полевого о войне и о её реальном участнике, лейтенанте Маресьеве, который вернулся в строй после ампутации обеих ног.

Писательским девизом Бориса Николаевича были слова: «Пишу без вымысла». В основе всех его книг лежали реальные события, порою это были такие сюжеты, что специально и не придумаешь. Реальные люди всегда были для него важнее и интереснее вымышленных персонажей. В течение почти 20 лет Полевой был главным редактором журнала «Юность».

Умер Борис Николаевич Полевой 12 июля 1981 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

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