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Родился Андрей Тарковский

Советский кинорежиссер и сценарист Андрей Арсеньевич Тарковский, сын известного русского поэта Арсения Тарковского и будущий режиссер, родился 4 апреля 1932 года в небольшом селе Завражье.

Первое высшее образование получил в Московском институте востоковедения. В 1960 году оканчивает факультет режиссуры ВГИКа. Первая, она же и дипломная работа режиссера – короткометражная лента «Каток и скрипка».

После окончания института работал на «Мосфильме», был автором и соавтором различных работ, наиболее известные из них «Антарктида – далекая страна», «Один шанс из тысячи», «Берегись! Змей!».

Всемирную известность ему принесла картина «Иваново детство». Эта лента получила много наград, в том числе и премии Венецианского фестиваля «Золотой лев святого Марка».

Все последующие фильмы Андрея Тарковского становились известными и отмечались критиками. Его картина «Страсти по Андрею» была включена в 100 лучших фильмов истории кино.

Кроме того, он ставит фильмы по книгам известных писателей-философов – С. Лема и братьев Стругацких. Это картины «Солярис» и «Сталкер». Особую известность получил его автобиографический фильм «Зеркало».

С 1982 года Тарковский работает в Италии на съёмках фильма «Ностальгия». По окончании съёмок в 1984 году режиссёр принял решение не возвращаться в СССР. Последний фильм режиссера был поставлен в Швеции под названием «Жертвоприношение».

Умер режиссер Андрей Арсеньевич Тарковский в Париже от тяжелой болезни 29 декабря 1986 года. Похоронен на Русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в окрестностях Парижа. Его надгробный памятник с надписью «Человеку, который увидел ангела» был позже сделан Эрнстом Неизвестным. Посмертно Андрею Тарковскому была присуждена Ленинская премия.

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