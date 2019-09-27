Родился историк Альфред Тайер Мэхэн

Альфред Тайер Мэхэн родился 27 сентября 1840 года в Уэст-Пойнте (штат Нью-Йорк, США). В 1859 году окончил Военно-морскую Академию США, принимал участие в Гражданской войне 1861-1865 годов на стороне Севера. С 1886 по 1893 годы (с небольшим перерывом) занимал пост президента военно-морского колледжа в Ньюпорте. В период 1893-1895 годов командовал крейсером «Chicago».

Будучи с 1896 года в отставке, Мэхэн не оставлял активной консультативной работы. Так во время испано-американской войны 1898 года он был членом Морского комитета по стратегии, а в 1899 году — членом американской делегации на 1-й Гаагской конференции.

Мэхэн является автором многочисленных трудов с большим фактическим материалом, в которых сформулированы закономерности войны на море. Одновременно с английским военно-морским теоретиком и историком Коломбом он обосновал теорию «морской мощи», или «морской силы», согласно которой завоевание господства на море признавалось основным законом войны и целью, обеспечивающей победу над противником и завоевание мирового господства.

Теория Мэхэна быстро нашла признание. У нее нашлось немало сторонников, причем в высоких эшелонах власти. В викторианской Англии теория стала официальной точкой зрения на будущую морскую войну. В Соединенных Штатах самым известным сторонником был президент Теодор Рузвельт, лично знавший Мэхэна по лекциям в Военно-морском колледже.

Теория Мэхэна породила множество последователей. Попытки приспособить ее к современным условиям не прекращаются с момента ее опубликования.

Умер Альфред Тайер Мэхэн 1 декабря 1914 года в Нью-Йорке.

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