Родился Алексей Баталов

Советский и российский актер, режиссер, общественный деятель, Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире, в актёрской семье. Мальчик рос в окружении знаменитых актёров, писателей, поэтов, композиторов. Отчимом Алеши (с пятилетнего возраста) был писатель-сатирик В.Ардов. В дом приходили И.Ильф и Е.Петров, М.Зощенко, Ф.Раневская, Л.Русланова, Б.Пастернак, М.Булгаков, О.Мандельштам, А.Ахматова, Д.Шостакович… И впоследствии Баталов говорил, что они очень повлияли на его становление как артиста.

В выборе профессии у Алексея сомнений не было — он поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1950 году, и до 1957 года был актёром сначала Центрального театра Советской Армии, а затем и МХАТа. В то же время он получил приглашение сняться в кино. Режиссёр И.Хейфиц пригласил Баталова на главную роль в фильме «Большая семья», увидев в Алексее тип современного героя, но не плакатного, а живого, реального. Именно этот режиссёр сделал из Баталова актёра, сняв его ещё в четырёх картинах: «Дело Румянцева» (1955), «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой» (1960), «День счастья» (1964). Все герои Баталова — чистые и душевные люди, которым свойственны внутренняя сила и сдержанность. Работал актёр и с другими режиссёрами — у М.Донского он снялся в картине «Мать» (1956), у М.Калатозова в фильме «Летят журавли» (1957), который вошёл в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа и принёс множество призов престижных кинофестивалей. Режиссёр М.Ромм снял фильм «Девять дней одного года» (1962) с Баталовым в роли физика Гусева. Лента была признана критиками и общественностью самой новаторской картиной того времени, а Ромм, Баталов и Смоктуновский — кумирами советской интеллигенции.

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Алексей Владимирович всегда был очень требовательным и разборчивым и к режиссёрам, и к материалу, с которым он работал. Один перечень этих картин доказывает его профессионализм и неординарность: «Живой труп», «Бег», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Москва слезам не верит», «Скорость», «Зонтик для новобрачных» и др.

Одним из способов творческого самовыражения Баталова стала режиссёрская работа. В 1958 году он дебютировал с фильмом «Шинель», затем снял ещё две картины: «Три толстяка» (1966) и «Игрок» (1973). Все работы — пример своеобразного, интересного и, в то же время, бережного перенесения литературного смысла в экранный.

Особое место в творчестве Баталова занимала работа на радио, где его радиотеатр — это театр живого актёра. Среди его радиопостановок: «Казаки» Л.Толстого, «Белые ночи» Ф.Достоевского, «Поединок» А.Куприна, «Герой нашего времени» М.Лермонтова, «Ромео и Джульетта» В.Шекспира. По этим спектаклям учились работать радиорежиссёры, их изучали театроведы.

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С 1975 года Алексей Владимирович преподавал во ВГИКе (с 1979 — профессор, с 1989 — заведующий кафедрой актёрского мастерства). Помимо России его ученики работают во многих странах мира. Он сам часто выезжал за рубеж с мастер-классами по методике Русской актёрской школы. Также Баталов писал книги, стихи, сценарии, детские сказки, увлекался живописью. Им создан телевизионный цикл о знаменитых людях «Прогулки по Москве».

Известен он был и как активный общественный деятель. Многие годы Баталов являлся секретарём правления Союза кинематографистов СССР, председателем комиссии ВЦСПС по премиям в области литературы, искусства и журналистики, работал в Комитете защиты мира, Фонде мира, Ассоциации «Родина»; принимал активное участие в работе Международного фонда «Мир искусства». В 2007-2013 годах был президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника». Огромный вклад Народного артиста СССР Алексея Баталова в развитие отечественной культуры оценен высшими государственными, кинематографическими и общественными наградами.

Скончался Алексей Владимирович Баталов во сне 15 июня 2017 года в Москве, на 89-м году жизни.

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