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Родился Александр Збруев

Советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился в Москве 31 марта 1938 года. Его отец был заместителем наркома связи. Мать имела актерское образование и работала на кинофабрике им. Чайковского.

В мае 1938 года отец будущего актёра был расстрелян, а семья выслана под Рыбинск. В Москву мать и сын вернулись лишь в 1943 году. В школе Александр Збруев учился не слишком хорошо, занимался спортом — гимнастикой и боксом, и слыл хулиганом. В 1958 году он окончил десятилетку и поступил в Театральное училище имени Щукина в мастерскую Владимира Этуша.

В 1961 году по окончании училища Збруев попал в труппу Театра имени Ленинского комсомола. Через 3 года в театр пришел Анатолий Эфрос, и именно при нем к Збруеву пришел первый театральный успех. И этому театру актер предан вот уже более полувека. В период с 1963 по 1965 год Збруев также снялся в нескольких фильмах. Самыми запомнившимися были: «Путешествие в апрель» (1962), «Пядь земли» (1964), «Чистые пруды» (1965). С 1973 года в Ленкоме новый художественный руководитель — Марк Захаров, и звезда Александра Збруева засверкала новыми гранями.

Особое место в актёрской карьере Александра Збруева занимает его сотрудничество с режиссерами Дмитрием Астраханом в фильме «Ты у меня одна» (1993) и Тиграном Кеосаяном в картине «Бедная Саша» (1997). В 1995-2005 годах Збруев пробует свои силы в бизнесе, открыв в «Ленкоме» ресторан «ТРАМ». В 1999 году вместе с другими известными российскими артистами Александр принял участие в проекте Виктора Мережко и композитора Евгения Бедненко «Поют звёзды театра и кино», где с успехом выступил как исполнитель песен.

Среди киноработ актера в новом тысячелетии — роли в мелодраме Андрея Разенкова «Северное сияние» (2001), в трагикомедии «О любви» (2002) Сергея Соловьева и других картинах. После роли в фильме «Кожа саламандры», вышедшем в 2004 году, Збруев не снимался в кино 10 лет и только в 2014-м сделал исключение для фильма Михаила Сегала «Кино про Алексеева». Всего в фильмографии актера — более 80 киноролей.

Александр Викторович Збруев — Народный артист РСФСР, обладатель приза за лучшую мужскую роль на «Кинотавре-93» (фильм «Ты у меня одна»), кавалер орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Чеховской медали, лауреат Государственной премии РФ, премии «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль («Кино про Алексеева») и других премий. Сегодня Александр Збруев продолжает свою актерскую деятельность, живет и работает в Москве.

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