Родился Александр Градский

Советский и российский певец, автор песен, композитор, Народный артист России Александр Борисович Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В Москву семья переехала в 1957 году. По настоянию родителей Саша закончил Гнесинскую музыкальную школу по классу скрипки.

Ещё будучи подростком, он знакомится с музыкой Э.Пресли, Б.Хейли, Э.Фицджеральд, Л.Армстронга, Ф.Синатры, а в советской эстраде отдает предпочтение песням М.Бернеса, К.Шульженко, Л.Руслановой, увлекается классическим пением Карузо, Шаляпина и др. Все это впоследствии отразилось в сочинительстве и манере пения Градского. Уже во время учёбы в школе Александр пробует свои силы в школьных вечерах – поёт, аккомпанируя себе на гитаре и фортепиано, играет в театральном кружке. В 1963 году Градский поет вместе с группой польских студентов «Тараканы» (в репертуаре блюз и рок-н-ролл). В это время и было принято решение стать музыкантом, певцом, поэтом, композитором. Через два года Градский и Турков организуют группу под названием «Славяне» – третью, по времени создания, советскую рок-группу (после «Братьев» и «Сокола»). Вскоре «Славяне» становятся известными и популярными, репертуар коллектива почти целиком состоит из песен «The Beatles» и «Rolling Stones». В 1966 году Александр создал группу «Скоморохи», ориентированную исключительно на песни и композиции собственного сочинения и только на русском языке. Тогда же Градский начинает сольную карьеру. По сути, он становится одним из первых экспериментаторов в роке с русскими текстами (собственными, известных поэтов и русского фольклора). Параллельно Градский закончил ГМПИ им. Гнесиных, факультет сольного пения (1974). Впоследствии он совершенствует своё мастерство у Н.Вербовой, С.Сахарова.

Александр первым среди советских рок-музыкантов создал цикл композиций на стихи Бернса и Шекспира – своего рода энциклопедию рок-стилей: от блюза до рок-н-ролла. В 1973 году вышел первый сольный миньон Градского с композициями «Испания», «Скоморохи», «Синий лес» и др. В то же время режиссёр А.Михалков-Кончаловский начинал свою работу над фильмом «Романс о влюблённых». Градский в этом фильме не только сочинял музыку, но и исполнял вокальные партии. Вышедший в 1974 году фильм имел значительный успех. Музыкальный журнал «Billboard» объявил Градского «Звездой года» «за выдающийся вклад в мировую музыку».

Карьера Градского разворачивается с головокружительной быстротой. Он получает возможность гастролировать по стране, на его концертах – аншлаг. Он работает по 3-4 сольных концерта в день, потрясая аудиторию диапазоном голоса, необычным для того времени репертуаром и актёрской манерой. Несколько лет Градский занимался преподавательской деятельностью – работал в Институте Гнесиных, был профессором кафедры вокала в РАТИ (ГИТИС). Также он является создателем Театра музыки в Москве – «Градский Холл».

Александр Градский – автор музыки к нескольким десяткам фильмов, нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен, выпустил более 20 дисков, а также известен как участник различных телепроектов. Его балеты ставят различные театры и «возятся» по всему миру с громадным успехом. Он Заслуженный деятель искусств России, Лауреат Государственной премии РФ, Народный артист России и Приднестровской Молдавской Республики, член Союза композиторов. Сегодня Александр Градский живёт и работает в Москве, с успехом продолжая свою творческую деятельность.

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