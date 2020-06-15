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Родился Александр Горчаков

Алексей Агеев
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Русский князь, государственный и политический деятель России Александр Михайлович родился Горчаков (4) 15 июня 1798 года в Гапсале Эстляндской губернии Российской империи. Воспитывался в Царскосельском лицее, учился вместе с Пушкиным. В возрасте 19 лет молодой князь начал дипломатическую карьеру в МИДе в чине титулярного советника, занимал различные дипломатические посты в Лондоне, Риме, Берлине, Вене.

С 1856 года — министр иностранных дел, один из наиболее видных руководителей агрессивной внешней имперской политики конца 1850-1870-х годов. В 1856-1863 годах стремился снять ограничения, наложенные на Россию Парижским мирным договором 1856 года, путём сближения с Францией, но после попытки Наполеона III использовать польское восстание 1863 года в ущерб интересам царизма, Горчаков повернул курс внешней политики России в сторону сближения с Пруссией, соблюдая нейтралитет при её войнах с Данией в 1864, Австрией в 1866 и Францией в 1870-1871 годах.

Разгром Пруссией Франции позволил Горчакову объявить об отказе России от статьи Парижского договора, ограничивавшей её суверенитет на Чёрном море, и добиться признания этого другими державами на международной конференции 1871 года в Лондоне. Высшим этапом в политическом сближении России с Германией и Австро-Венгрией был «Союз трёх императоров» (1873).

Бисмарк намеревался использовать его для установления германской гегемонии в Европе, но Горчаков в 1875 году добился от Германии отказа от попытки вторично разгромить Францию. Со своей стороны, Горчаков пытался использовать «Союз трёх императоров» для дипломатической подготовки новой войны против Турции.

Одновременно были начаты переговоры с Великобританией. Благодаря этим шагам, был обеспечен нейтралитет европейских держав в русско-турецкой войне 1877-78 годов.

С 1879 года по состоянию здоровья Горчаков фактически отошёл от управления министерством, в 1882 году получил формальную отставку.

Александр Михайлович Горчаков прожил долгую и интересную жизнь и скончался в Баден-Бадене (27 февраля) 11 марта 1883 года. Похоронен в Петербурге, в фамильном склепе.

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