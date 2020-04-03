Родился Алек Болдуин

Американский актер театра и кино, режиссер Алек Болдуин (англ. Alec Baldwin, полное имя — Александр Рэй Болдуин III, англ. Alexander Rae Baldwin III) родился в городе Амитвилле штата Нью-Йорк (США) 3 апреля 1958 года.

С детства Алек был довольно способным мальчиком и грезил большой политикой, но никак не кинематографом, что в итоге позволило ему с отличием окончить ряд ведущих вузов США, таких как Университет Джорджа Вашингтона в Вашингтоне по специальности «политические науки», Университет Нью-Йорка по классу драмы, Институт Ли Страсберга.

Как все студенты, он желал независимости от родителей и пытался заработать сам и, как ни странно, нашел «легкие деньги» в кинематографе (фильм «Клиника в Техасе» в 1982 году был его дебютом).

Режиссеры неоднократно высказывались о его естественности и фотогеничности. Воодушевленный этим, Алек твердо встал на путь актера, и в 1986 году, хоть и за второстепенные роли на Бродвее, он получил несколько наград.

Фильм «Лу навечно» стал для Болдуина первым фильмом, обретшим широкую известность, но который также закрепил за ним роли второго плана. Но уже в 1990 году Джордж Эрмитадж, известный режиссер, дал Алеку шанс главной роли, и мир увидел совсем другого актера в триллере «Майами-блюз», сразу после этого вышел еще один фильм с его участием.

Алек Болдуин мало отказывался от предложенных ему ролей, и список фильмов с его участием выглядит довольно внушительно (их более шестидесяти): «Тень» (1994), «Пленники небес» (1996), «Ноттинг Хилл» (1999), «Нюрнберг» (2000), «Пёрл Харбор» (2001), «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Студия 30» (сериал), «Ложное искушение» (2007), «Девушка моего лучшего друга» (2008), «Римские приключения» (2012), «Всё ещё Элис» (2014), «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015), «Защитник» (2015), «Миссия невыполнима: Последствия» (2018) и многие другие.

Он является обладателем премий «Золотой глобус», «Эмми», Гильдии киноактеров США и обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде. Актер был женат на Ким Бэссинджер, в этом браке родилась дочь. Сегодня он женат вторым браком, в котором родились дочь и трое сыновей. В настоящее время Алек Болдуин продолжает свою кинематографическую карьеру.

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