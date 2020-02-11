Родился актер Лесли Нильсен

Канадский и американский актер Лесли Уильям Нильсен родился 11 февраля 1926 года в канадском городе Реджайна. Семья, в которой родился Нильсен, имеет королевские корни.

Лесли Нильсен рос в деревушке на севере Канады. Затем его семья переехала на юг, в Эдмонт. После службы в войсках Королевских военно-воздушных сил Канады он начал работать директором на местном радио. Нильсен говорит, что свои актёрские способности он получил благодаря тому, что частенько врал своему строгому отцу.

После обучения в театре Лесли Нильсен решил посвятить себя актерскому искусству. Следующие несколько лет он играл в телевизионных драмах. В 1950-х годах он перебирается в Голливуд, где снимается в фильмах «Запретная планета», «Harlow», «The Plainsman». Но известность актеру эти киноработы не принесли.

В 1980-х годах Нильсен меняет свой образ и вместо серьёзных героев начинает играть как комедийный актёр. Поворотной точкой для него послужила комедия «Аэроплан!». Его известность продолжает расти с фильмами «Полицейский отдел! В цвете», «Голый пистолет».

Успешными стали и другие фильмы с Лесли Нильсеном – «Шестой элемент», 3 и 4 части «Очень страшного кино», «Супергеройское кино». Снимался он и в различных шоу и сериалах.

Лесли Нильсен скончался 28 ноября 2010 года в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США) от последствий пневмонии. Его последние минуты жизни скрасили члены семьи и друзья, находящиеся рядом с ним до конца.

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