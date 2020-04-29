Родилась Ума Турман

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Американская актриса и модель Ума Каруна Турман родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне (штат Массачусетс, США). Кроме нее, в семье профессора Колумбийского университета, специализирующегося по восточным религиям, росли еще трое детей. Отец, Роберт Турман, в прошлом буддийский монах, всем потомкам дал довольно необычные для американского сообщества имена. Так, Ума была названа в честь супруги индуистского божества Шивы. Ее имя на санскрите означает «дарующая блаженство» (другой вариант перевода – «вместилище благодати»).

Ума Турман подолгу жила с родителями, увлеченными восточной культурой, в Индии. Вернувшись в Соединенные Штаты, она записалась на актерские курсы. Стремясь отыскать себя, девушка бросила учебу в престижном Бостонском университете и решила перебраться в Нью-Йорк – город, который «никогда не спит». Однако здесь не торопились встречать Уму овациями. Девушке приходилось соглашаться даже на работу посудомойкой и уборщицей, чтобы выжить.

Довольно скоро капризная Фортуна улыбнулась Уме – ее необычная внешность привлекла внимание модельных агентств. Высокие, без лишних форм девушки в то время были особенно востребованы. Но в душе оставалась мечта о кино, и красавица упорно к ней шла.

Кинодебют Умы Турман состоялся в 1988 году. Одной из ее первых заметных ролей стала Сесиль де Воланж в фильме «Опасные связи». Сыграв девушку, только-только покинувшую монастырь, Турман смогла заявить о себе, не потерявшись на фоне таких звезд, как Джон Малкович и Мишель Пфайффер.

В последующие годы популярность актрисы росла, дела налаживались, росли и гонорары. Сама Турман, вспоминая тот период, особенно выделяет картину «Окончательный диагноз», где ей довелось работать вместе с Ким Бэсинджер.

Поворотным моментом в творческой биографии актрисы стал фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Молодому режиссеру удалось собрать в картине множество ярких образов, и одним из наиболее запоминающихся персонажей стала именно супруга Марселласа Уоллеса – Миа, роль которой исполнила Турман. Картина имела оглушительный успех, завоевав ряд престижных наград и обретя множество поклонников в разных странах. Впоследствии Турман еще не раз сотрудничала с Тарантино. Актрису даже называли музой режиссера.

Несмотря на свою красоту и талант, актриса получала не только хвалебные отзывы. Случалось, что ее номинировали и на «Золотую малину». Среди множества фильмов с участием Умы Турман, такой «чести» были удостоены созданные во второй половине 1990-х годов картины «Даже девушки-ковбои иногда грустят», «Бэтмен и Робин» и «Мстители».

Сегодня в фильмографии актрисы – более 50 киноработ. Она сыграла главные роли в различных кинолентах, от романтических комедий и драм до научно-фантастических фильмов и боевиков.

Первым супругом актрисы был известный американский актер Гэри Олдмен. Творческий союз, узаконенный в 1990 году, продлился лишь полтора года. Во второй раз Ума вышла замуж в 1998 году, вновь выбрав коллегу по цеху, Итана Хоука, с которым вместе снималась в триллере «Гаттака». У супругов родились дочь Майя Рэй и сына Левон Роэн. Брак распался в 2005 году. Третий ребенок звезды появился на свет в 2012 году, когда Уму связывали романтические отношения с финансистом Арпадом Бюссоном. Свою вторую дочь актриса назвала Розалинд Арушей Аркадиной Алталун Флоренс. Сегодня Ума Турман продолжает активно сниматься в кино.

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