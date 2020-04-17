Родилась певица Валерия

Валерия (Алла Юрьевна Перфилова) родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарск Саратовской области, в семье академических музыкантов. По окончании музыкальной школы (класс фортепиано) в 1985 году она приехала в Москву и поступила в музыкальную академию имени Гнесиных (эстрадный вокал). Учителями Валерии были Иосиф Кобзон и Гелена Великанова.

В начале своей творческой деятельности Валерия принимает участие в ряде конкурсов начинающих исполнителей. В 1992 году она выпускает свой первый альбом на английском языке «Таежная симфония» и в это же время записывает альбом русских романсов. В этом же году Валерия стала победительницей телевизионного конкурса «Утренняя звезда», международного конкурса «Братиславская лира» и получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Юрмала-92», а в следующем году её называют «Человеком года» решением Союза журналистов России.

В 1990-х годах она выпустила несколько успешных синглов и альбомов. С 1996 по 1998 год певица преподавала в музыкальной академии имени Гнесиных.

В 2001 году Валерия уходит со сцены из-за развода со своим мужем и продюсером Александром Шульгиным, но уже 5 июня 2003 года состоялось триумфальное возвращение звезды в шоу-бизнес. Песня «Часики» получает национальную премию «Золотой граммофон», а ее новый альбом «Страна любви» стал рекордным по рейтингу продаж по сравнению с предыдущими альбомами.

В 2003 году певицу награждают орденом «За возрождение России. 21 век», а читатели газеты «7 дней» признают ее самой популярной и самой красивой исполнительницей на эстраде. В 2004 году Валерия становится обладательницей премий двух главных музыкальных каналов России — «Муз-ТВ» и «MTV Russia Music Awards» в номинации «Лучшая исполнительница», позже певица получает четыре премии «Золотой граммофон» и премию «MTV RMA» за «Лучшую песню». В рейтинге журнала «Forbes» среди 50-ти самых высокооплачиваемых российских деятелей кино, спорта, литературы и музыки Валерия занимала 9-е место (на 2005 год).

Помимо музыкального творчества Валерия была лицом рекламных кампаний ряда известных международных торговых марок. Она — обладательница собственной линии духов и ювелирных украшений «De Leri», автор книг «И жизнь, и слезы, и любовь» и «Йога с Валерией». Валерия была членом жюри телевизионного конкурса молодых исполнителей «Секрет успеха» («X-Factor»), ее регулярно приглашают в жюри Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Народная артистка России, неоднократный лауреат российского фестиваля «Песня года», национальной российской премии «Овация», победитель хит-парадов «Звуковая дорожка МК», «Золотой граммофон» — Валерия также занимается благотворительной и общественной деятельностью.

Певица трижды была замужем, в настоящее время её муж — продюсер Иосиф Игоревич Пригожин. Они воспитывают троих детей – Анну, Артемия и Арсения (дети Валерии от второго брака).

Сейчас Валерия продолжает свою творческую деятельность на эстраде, много гастролирует, выпускает новые альбомы, принимает участие в различных телепроектах. Живёт и работает в Москве.

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