Родилась Пенелопа Крус

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Испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар» Пенелопа Крус Санчес родилась 28 апреля 1974 года в Мадриде (Испания). Ее отец был мелким торговцем, а мать – парикмахером. С детства Пенелопа стала заниматься танцами и уже в девять лет поступила в Испанскую национальную консерваторию, где специализировалась в классическом балете.

Благодаря яркой внешности, она с 15 лет стала появляться в телевизионных программах и музыкальных клипах. В 1991 году Пенелопа дебютировала в фильме «Греческий лабиринт». В следующем году она снялась в фильме «Эра красоты», получившем несколько испанских премий и приз Американской киноакадемии как лучший иностранный фильм.

Знаменитой же актриса стала намного позже, в 1997 году, сыграв в фильмах «Живая плоть» и «Открой глаза». С этого времени актрису приметил режиссер Педро Альмодовара и стал активно снимать ее в своих картинах. В 1999 году фильм Альмодовара с Пенелопой Крус «Всё о моей матери» открыл Каннский кинофестиваль.

Актриса снималась в паре с такими знаменитыми актёрами, как Мэтт Дэймон («Неукротимые сердца»), Джонни Депп («Кокаин»), Николас Кейдж («Выбор капитана Корелли»), Сальма Хайек («Бандитки»), Том Круз («Ванильное небо») и другими.

В 2009 году Пенелопа Крус получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона» режиссера Вуди Аллена. Как лучшая актриса второго плана она получила также премии BAFTA, «Независимый дух» и National Board of Review.

Помимо профессиональных наград, актриса также награждена Орденом искусств и литературы (Франция) и золотой медалью, которую в 2007 году ей вручила королева Испании София за «её пропаганду испанской культуры в США». Также за свой вклад в развитие киноиндустрии Пенелопа была удостоена Звезды на Голливудской Аллее Славы, став первой испанской актрисой, получившей Звезду.

Всего на счету актрисы более 50 киноролей. Среди работ нового тысячелетия — роли в картинах: «Фанфан-тюльпан», «Сахара», «Бандитки», «Элегия», «Секс в большом городе 2», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Римские каникулы», «Рождённый дважды», «Советник», «Ма Ма», «Эскобар», «Убийство в Восточном экспрессе» и другие. И сегодня она продолжает свою актёрскую карьеру.

В 2010 году Пенелопа вышла замуж за актёра Хавьера Бардема, а в 2011 году у них родился сын, которого назвали Лео Энкинас Бардем, а в 2013-м — дочь Луна Энсинас Крус.

Помимо актерской карьеры, Крус активно работает в модельном бизнесе — она сотрудничает с такими компаниями, как Mango, Ralph Lauren, L’Oréal и Lancôme.

Известна актриса и своей благотворительной деятельностью. В 1990-х годах она работала волонтером в Уганде и Калькутте. В 2002 году Пенелопа стала главой одного из американских филиалов благотворительной организации Sabera Foundation. Она поддерживает некоммерческие благотворительные программы, финансирующие создание школ, больниц и домов для бездомных, а также противотуберкулёзные фонды в странах третьего мира. Много и регулярно жертвует на нужды бедных женщин и детей в Индии. Актриса принимает участие и во всевозможных благотворительных акциях и мероприятиях. Пенелопа Крус и её муж Хавьер Бардем являются ярыми сторонниками движения RED.

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