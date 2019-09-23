Родилась Надежда Кошеверова

Советский кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР Надежда Николаевна Кошеверова родилась 23 сентября 1902 года в Петербурге. В 1923 году Надежда окончила актерскую школу «Вольная комедия» при петроградском театре. До 1928 года она играла в спектаклях. С 1925 года обучалась в киномастерской Фабрики эксцентрического актера. С 1929 года Надежда Кошеверова работает на «Ленфильме». Свою карьеру она начала с должности ассистента режиссера. Ее первые работы в этом качестве – картины о Максиме – «Возвращение Максима», «Юность Максима», «Выборгская сторона».

Свой первый фильм под названием «Однажды осенью» она сняла в 1937-м, к сожалению, он не сохранился. А первый успех пришел к Кошеверовой в 1939-м, после выхода на экраны картины «Аринка» – эксцентричной комедии, которую она снимала совместно с Ю.Музыкантом. Еще одна ее лента тех лет — фильм о финской войне «Галя» — была запрещена к показу, что и стало причиной «перехода» режиссера в детское кино. С жанром сказки, который позже стал ее основным творческим направлением, Надежда начала работать в 1944 году. В этом жанре она дебютировала с фильмом-оперой «Черевички» по Чайковскому. В 1947 году оглушительный успех получил фильм «Золушка», с Яниной Жеймо в главной роли.

Продолжив работу как комедиограф — «Укротительница тигров» (1954, совместно с А.Ивановским), «Шофёр поневоле» (1958), «Осторожно, бабушка!» (1960), «Сегодня новый аттракцион» (1966) и другие, — Кошеверова старалась сохранять верность столь любимому ею жанру традиционной волшебной сказки для детей. Среди созданных ее сказок-фильмов: «Каин XVIII» (1963), «Старая, старая сказка» (1968), «Тень» (1972), «Царевич Проша» (1974), «Как Иванушка—дурачок за чудом ходил» (1977), «Соловей» (1979), «Ослиная шкура» (1982), «И вот пришел Бумбо» (1984). Во многих сказках Кошеверовой играла неповторимая Фаина Раневская, а еще такие известные актеры как: Олег Даль, Эраст Гарин, Василий Меркурьев, Валерий Золотухин, Татьяна Пельтцер, Георгий Вицин, Анастасия Вертинская, Андрей Миронов, Владимир Этуш и многие другие.

Всего Надежда Николаевна создала более 20 кинофильмов, многие из которых вошли в сокровищницу отечественного кинематографа. Ее последней режиссерской работой стала картина «Сказка про влюбленного маляра» (1987). Умерла Надежда Николаевна Кошеверова 22 февраля 1989 года в Москве.

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