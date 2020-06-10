Родилась Людмила Зыкина

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Советская и российская певица, педагог, Народная артистка СССР Людмила Георгиевна Зыкина родилась 10 июня 1929 года в подмосковном поселке Черемушки. До начала Великой Отечественной войны она успела окончить всего четыре класса, и пошла работать токарем на Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе. За свой труд Зыкина получила почетное звание «Заслуженный орджоникидзовец». Параллельно с работой она продолжала учиться в вечерней школе. В послевоенные годы работала санитаркой, швеей.

В 1947 году начался отсчет творческой карьеры певицы – Людмила Зыкина приняла участие во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей. В этом же году она была принята в Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого.

В 1949 году после смерти матери у певицы пропал голос. В 1951 году, после восстановления голоса, Людмила Зыкина перешла в хор русской песни Всесоюзного радио. В 1960 году она перешла в Москонцерт и начала свою сольную карьеру.

В 1965 году Зыкина стала лауреатом восьми(!) всесоюзных и всероссийских конкурсов. В 1967 году она окончила Музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова. В 1973 году получила звание Народной артистки СССР.

В 1977 году Зыкина окончила Государственный музыкальный институт им. Гнесиных, организовала и возглавила Государственный академический русский народный ансамбль «Россия». В 1987 году получила звание Героя Социалистического Труда.

Помимо многочисленных концертов и гастролей, с которыми Зыкина объездила всю Россию и многие страны мира, она также вела педагогическую деятельность — преподавала в Московском государственном институте культуры, в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Необычайный по красоте голос Людмилы Зыкиной любим и узнаваем не одним поколением слушателей («Течёт река Волга», «Оренбургский пуховый платок», «Поклонимся великим тем годам»), а ее вклад в развитие российского музыкального творчества отмечен многими правительственными и общественными наградами.

10 июня 2009 года певица широко отметила свое 80-летие. Юбиляршу лично поздравил президент РФ Дмитрий Медведев, позвонив ей по телефону, а его супруга Светлана Медведева собрала в честь артистки дружескую встречу в Камерном театре Кремля, куда пришли десять достойных женщин России, близких друзей певицы. Людмила Георгиевна Зыкина умерла в Москве 1 июля 2009 года от остановки сердца.

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