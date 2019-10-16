Родилась Криста Пэффген

Немецкая певица, актриса и модель Криста Пэффген, известная как Нико, родилась 16 октября 1938 года в Кёльне. Она начала свою карьеру в шоу-бизнесе с работы моделью. Тогда она и получила свой псевдоним. Новое имя ей дал друг-фотограф. От него тогда сбежал греческий жиголо по имени Нико, и друг полушутя короновал этим именем Кристу.

Нико не была слишком образованной. Она даже не окончила среднюю школу. Зато в дополнение к родному немецкому, она могла говорить ещё на четырех языках: испанском, английском, французском и итальянском.

Её личная жизнь окутана всевозможными тайнами. Например, отцом своего сына Ари, Нико считала Алена Делона. И хотя сам актер факта своего отцовства признавать не желал, именно его родители большей частью воспитали мальчика. Нико было не до ребенка, её карьера в шоу-бизнесе била ключом. Переехав в Нью-Йорк, она познакомилась с ключевыми фигурами зарождающейся поп-культуры. Среди её знакомых были Энди Уорхол, Джимми Пейдж и Брайан Джонс, в разное время помогавшие ей в её музыкальных начинаниях.

Например, Уорхол ввел её в состав группы «The Velvet Underground», которая тогда была частью его большого проекта «The Exploding Plastic Inevitable». В составе этой команды Нико прославилась как певица. Вместе они записали первый альбом, а потом расстались. Нико начала свою сольную карьеру. Тем не менее, она всегда умела сохранить хорошие отношения со старыми друзьями. Музыканты из «The Velvet Underground» писали для неё песни, на первых порах составлявшие ядро её сольных альбомов.

Нико погибла 18 июля 1988 года на острове Ивиса (Испания), где отдыхала со своим сыном. Во время поездки на велосипеде с ней случился сердечный приступ. Потеряв сознание, певица ударилась головой и вскоре умерла от кровоизлияния в мозг.

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