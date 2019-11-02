Родилась Ирина Богушевская

Советская и российская певица, поэтесса, композитор Ирина Александровна Богушевская родилась 2 ноября 1965 года в Москве. Начала петь еще в раннем детстве и школьницей вместе с коллективом хоровой студии гастролировала по России. Но когда семья была вынуждена переехать в Венгрию, музыкальное образование Ирины прервалось. В 14 лет она сильно увлеклась русской литературой, ее кумирами стали Ахматова и Цветаева.

Богушевская получила гуманитарное образование, с красным дипломом окончила философский факультет МГУ. Учась в университете, Ирина играла в Студенческом театре под руководством Евгения Славутина. Один из самых известных мюзиклов коллектива — «Синие Ночи ЧК». Спектакль с успехом был показан на европейских и американских фестивалях, в том числе и на «Fringe Festival» в Эдинбурге.

В том же Студенческом театре Ирина встречает и своего будущего мужа – вокалиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Они вместе занимались в музыкальной студии Иващенко и Васильева. В 1993 году Ирина Богушевская была отмечена наградой конкурса актерской песни имени Андрея Миронова. Через 2 года на сцене Студенческого театра состоялся бенефис Ирины – спектакль «Зал ожиданий», режиссуру и музыкальное сопровождение которого сделал Алексей Кортнев. А в конце 1990-х на основе саундтрека этого спектакля был записан и дебютный альбом Богушевской «Книга песен». Самая известная песня Ирины «Прощай, оружие» не раз поднималась на верхушки хит-парадов.

Певица выступала в музыкальных паузах клуба «Что? Где? Когда?», с 1998 года гастролирует с программой романсов «Шоу для тебя одной». Также в 1994-2000 годах она работала ди-джеем на «Радио 101». В 2000 году вышел ее новый альбом «Легкие люди» в составе новой группы «Богушевич Бэнд». Всего в дискографии Богушевской девять альбомов. А также она выпустила книгу стихов «Вновь ночи без сна: стихи о любви».

Сегодня Ирина Богушевская продолжает свою творческую карьеру, много гастролирует и работает над новыми песнями и программами.

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