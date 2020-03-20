Родилась Екатерина Стриженова

Российская актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Владимировна Стриженова (урожденная Токмань) родилась 20 марта 1968 года в Москве. Со сценой она познакомилась очень рано, поскольку в детстве занималась в хореографическом ансамбле «Калинка». Телевидение для неё тоже быстро стало вторым домом. Уже в пятилетнем возрасте она снималась в детских программах.

Поэтому абсолютно логично, что выпускница режиссерского факультета Московского института культуры активно искала себя в театре, кино и на телевидении.

Еще в 1984 году, в возрасте 16 лет первый раз снялась в кино (фильм «Лидер»). На съемках фильма познакомилась с актером Александром Стриженовым, за которого в 18 лет вышла замуж. Интересный факт — за неделю до свадьбы молодые люди тайно повенчались, что в те времена для комсомольцев было серьезным поступком. В этом браке родились две дочери — Анастасия и Александра.

Стриженова многим запомнилась своей игрой в фильмах «Побег на край света», «Снайпер», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Семь сорок», «Американский дедушка», «Любовь-морковь», «Графиня де Монсоро», «От 180 и выше», «Любовь и немного перца», «Мамы» и многих других.

Также Екатарина играла на сцене Театра-студии киноактёра и театра Антона Чехова. Среди её театральных работ — роли в спектаклях: «Щелкунчик», «Чествование», «Гамлет», «Сыновья его любовницы», «Ненормальная», «Дамочка, или превратности любви», «День выборов».

В 2010-2011 годах Стриженова была Главным редактором журнала «ITALIA — Made in Italy». Ещё она участвовала и победила в ледовом шоу «Ледниковый период-2» в паре с Алексеем Тихоновым.

Уже много лет Екатерина Стриженова ведёт программу «Доброе утро» на ОРТ (причем сначала они вели дуэтом вместе с мужем) и ряд других телепрограмм, а также продолжает активно сниматься в кино и рекламе. Живёт и работает в Москве.

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