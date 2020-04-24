Родилась Барбра Стрейзанд

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Американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Бруклине (Нью-Йорк, США), в еврейской семье. Она росла в полунищей семье и в детстве часто становилась объектом насмешек со стороны ровесников, ее дразнили дурнушкой и нескладушкой. Из-за этого девочка предпочитала уединение, любила смотреть кино и представляла себя на месте героинь, ощущая себя красавицей.

В 1959 году она окончила среднюю школу «Эрасмас Холл», где пела в хоре. Когда Стрейзанд решила начать карьеру в шоу-бизнесе, её мать была недовольна выбором дочери, так как считала её недостаточно красивой для этого занятия. Но девушка решила иначе.

Первый шаг навстречу сцене Барбара сделала, устроившись уборщицей в маленький театр, и ей иногда доверяли эпизодические роли. Первоначально она хотела стать актрисой и участвовала во многих театральных постановках, но после победы на одном из музыкальных конкурсов Стрейзанд взяли на работу певицей в ночной клуб. Она выбрала для себя эпатирующий стиль: экзотические наряды, яркая косметика, экстравагантные песни. И этим она привлекала к себе зрителей и собирала толпы поклонников.

В 1962 году Стрейзанд впервые появилась на Бродвее в маленькой, но сделавшей её знаменитой роли, в мюзикле «Я достану тебе это оптом». В том же году она подписала контракт с «Columbia Records» и появилась в «Шоу Эда Салливана», где привлекла внимание знаменитого пианиста Владзи Либераче. Вскоре он предложил ей сотрудничество, и Стрейзанд стала выступать с ним в Лас-Вегасе.

Уже в следующем году вышел в свет её дебютный альбом «The Barbra Streisand Album», получивший две премии «Грэмми». Популярность Стрейзанд продолжала расти, и три её последующих альбома попадали в чарт «Billboard 200». Вообще за всю свою музыкальную карьеру Стрейзанд записала более 60 альбомов.

Не меньший талант показала Барбра и в кинематографе. Подлинное мастерство актрисы она проявила еще в 1968 году в знаменитом фильме «Смешная девчонка». Эта роль принесла ей невероятную популярность, кучу поклонников и признание, а также «Оскара». Далее она снималась в картинах самых разных жанров — «В чём дело, док?» (1972), «Встреча двух сердец» (1973), «Всё ради Пита» (1974), «Рождение звезды» (1974), «Главное событие» (1979) и других. Все фильмы, начиная с 1969 и заканчивая 1980 годом, с участием Стрейзанд попадали в десятку самых кассовых фильмов США, но после провальной ленты 1981 года «Всю ночь напролёт» актриса редко появляется в кино.

Она стала продюсером нескольких собственных картин, снятых по бродвейским постановкам. В фильме «Йентл» (1983) Барбра выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссёра и автора сценария. Этот свой опыт она повторила и в фильме «Повелитель приливов» (1991). Оба фильма получили высокую оценку критиков, а картину «Йентл» Стивен Спилберг назвал шедевром. В 1996 году Стрейзанд выступила режиссёром, продюсером и исполнительницей главной роли в романтической ленте «У зеркала два лица», а в 2004 году, после восьми лет перерыва, она вернулась на большой экран, снявшись в комедии «Знакомство с Факерами». Сегодня Стрейзанд продолжает сниматься в кино.

Кроме двух «Оскаров» в копилке актрисы и певицы масса других наград, в том числе премии «Грэмми», «Эмми» и «Золотой глобус». Но сама Барбра своим главным достижением считает то, что она показала пример многим некрасивым девушкам и помогла им поверить в себя.

Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. Это единственный исполнитель, возглавлявший со своими альбомами Billboard 200 в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е годы. Всего в мире разошлось более 145 млн. экземпляров её пластинок.

Актриса была два раза замужем, родила сына на самом пике своей славы — от своего первого мужа, актёра Эллиотта Гулда, c которым она прожила с 1963 по 1971 годы. Второй ее муж — актёр Джеймс Бролин.

Помимо музыкального и кинематографического творчества Барбра Стрейзанд известна и как политический активист. Она многие годы является активным сторонником Демократической партии США. Выступает с поддержкой таких программ, как проблемы глобального потепления, вывод американских войск из Ирака, защита прав женщин и гомосексуалов, а также детей, больных раком.

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