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Родилась актриса Татьяна Васильева

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Народная артистка РФ Татьяна Григорьевна Васильева (девичья фамилия — Ицыкович) родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде (сегодня — Санкт-Петербург). Девочка с самого детства хотела начать актёрскую карьеру. Хотя родители её были против, она всё равно посещала занятия театральной и литературной студий.

После школы Татьяна поступила в МХАТ на курс Маркова, который закончила в 1969 году и начала работать в Московском театре Сатиры. В 1971 году она впервые снялась в телефильме «Всмотритесь в лицо». Но даже после этого ей пришлось искать свое место в мире кинематографа.

В 1970-е годы её главной работой стало участие в съемках телевизионной комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), где она сыграла роль Энни. Но первой удачной ролью стала Дуэнья в одноименном фильме, который был снят в 1979 году. Татьяна Васильева утвердила своё место в кинематографе после съёмок киноленты «Самая обаятельная и привлекательная» (1985).

В 1990-х годах актриса сыграла во многих фильмах, в том числе в 1992 году в картине «Увидеть Париж и умереть». За роль в этой киноленте она удостоилась премии «Кинотавра» и приза «Ника». Всего в фильмографии актрисы более 100 ролей. В 1992 году Татьяна Васильева стала Народной артисткой России. Также она награждена орденом Почёта и является лауреатом различных кинематографических премий.

Сегодня актриса работает в театре «Школа современной пьесы» и является ведущей актрисой театра «Миллениум», также она гастролирует, часто снимается в кино, принимает участие в озвучивании мультфильмов и пробует свои силы как телеведущая.

Среди киноработ Татьяны Васильевой последних лет — роли в фильмах: «Три полуграции», «В ожидании чуда», «Тариф «Новогодний»», «Сердцеедки», «Земский доктор», «Закрытая школа», «Сватьи», «Ольга» и других. Она в прекрасной форме, уделяет много внимания спорту, придерживается здорового образа жизни. Живёт и работает в Москве.

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