Родилась актриса Джулия Робертс

Джулия Фиона Робертс родилась 28 октября 1967 года в городе Атланта (штат Джорджия, США). Её отец был продавцом водяных матрасов и одновременно актёром и писателем с ирландскими, шотландскими, валлийскими и английскими корнями. Мать работала секретарём в церковном приходе и по совместительству актрисой. Детство Джулии было нелёгким. С 13 лет Робертс работала официанткой в пиццерии и училась. Принимала участие в местном конкурсе красоты. Участвовала в местных любительских постановках спектаклей.

Первая роль в кино длилась 15 секунд, первую номинацию на «Оскар» Джулия получила за роль второго плана в картине «Стальные магнолии», вторую номинацию на премию «Оскар» и общественное признание она уже получила как лучшая актриса за роль в фильме «Красотка». В 2001 году, сыграв главную роль в биографическом фильме «Эрин Брокович» (2000), актриса стала обладательницей множества наград, в том числе премии «Оскар». С тех пор Робертс стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Гонорары Джулии росли от фильма к фильму. Она стала первой в истории кино актрисой, получившей за роль 25 миллионов долларов (в картине «Улыбка Моны Лизы»). В 2005 году состояние актрисы оценивалось в 250 миллионов долларов.

Среди её недавних работ наиболее известны роли в картинах (которые были признаны критиками и получили хорошие кассовые сборы): «Свадьба лучшего друга» (1997), «Ноттинг Хилл» (1999, номинация для Робертс на «Золотой глобус»), «Сбежавшая невеста» (1999), «Эрин Брокович» (2000, «Оскар», премия BAFTA и «Золотой глобус»), «Одиннадцать друзей Оушена» (2001), «Близость» (2004), «Двенадцать друзей Оушена» (2004), «Война Чарли Уилсона» (2007), «Ешь, молись, люби» (2010), «Белоснежка: месть гномов» (2012), «Август: Графство Осейдж» (2013, номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA), «Обыкновенное сердце» (2014), «Тайна в их глазах» (2015), «Финансовый монстр» (2016), «Несносные леди» (2016) и других.

Робертс является обладательницей различных кинематографических наград, а также в 2010 году она в двенадцатый раз возглавила список «самых красивых людей планеты» по версии журнала «People». Актриса известна и своей бурной личной жизнью, многочисленными романами. Сейчас Джулия во втором браке. Проживает в Нью-Йорке. У неё трое детей: близнецы девочка и мальчик 2004 года рождения, и сын 2007 года рождения. Помимо актёрской карьеры сегодня Джулия Робертс активно занимается благотворительной деятельностью, а также является владелицей кинокомпании «Om Red Films».

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