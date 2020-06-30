Произошло крушение Ту-104 под Красноярском

-

Катастрофа Ту-104 под Красноярском — авиационная катастрофа, произошедшая в субботу 30 июня 1962 года в Берёзовском районе Красноярского края. Ту-104А компании Аэрофлот выполнял пассажирский рейс из Иркутска в Омск, но спустя час полёта перешёл в крутое снижение и через две с половиной минуты столкнулся с поверхностью земли, при этом погибли 84 человека. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в Советском Союзе.

Самолёт выполнял пассажирский рейс 902 из Хабаровска в Москву с несколькими промежуточными посадками. В 15:53 Ту-104 взлетел с аэродрома Белая (запасной аэродром Иркутска) и после набора высоты занял эшелон 9000 метров, направляясь к следующей промежуточной остановке — Омску. На его борту находились 8 членов экипажа и 76 пассажиров: 62 взрослых и 14 детей. В 16:32 рейс 902 вошёл в зону Красноярского диспетчерского центра. В это время в Красноярском крае наблюдалась хорошая погода без опасных метеоусловий, стояла густая облачность 7—9 баллов с верхней границей 9 — 9,5 километра, которая постепенно опускалась до 6 километров. В 16:50 экипаж доложил, что они находятся в 50 километрах от Красноярска. Согласно показаниям, на экране обзорного радиолокатора, местоположение самолёта было определено верно. Затем в 16:53 в Красноярский диспетчерский центр отчаянным и взволнованным голосом было сообщено: Красноярск, сорок два… триста семьдесят, следите за мной, смотрите за мной…. При этом на заднем фоне был слышен грохот и странный шум. После этого сообщение прервалось. Как впоследствии было установлено по голосу, это говорил второй пилот Рахимов.

Спустя примерно минуту с момента доклада экипажа о своём удалении, самолёт на эшелоне 9 километров вошёл в снижение, близкое к экстренному, при этом вращаясь вокруг продольной оси. Затем либо на высоте 7 километров он перешёл в сваливание, либо продолжал выполнять разворот со снижением и прогрессирующим креном, а на высоте 4 километра уже перешёл в сваливание. Также, начиная с высоты 7 километров, снижение происходило в облаках, из которых авиалайнер вышел на высоте 800 метров в 3-х километрах от места падения. Сама траектория снижения была относительно пологой со средним углом наклона около 15°—20°. Зацепив верхушки деревьев и начав о них разрушаться, Ту-104 в перевёрнутом положении и под углом 40° с небольшой поступательной скоростью и левым креном врезался в землю у опушки в покрытой лесом ложбине, после чего взорвался, образовав на месте падения воронку. Катастрофа произошла в 16:53 МСК восточнее села Вознесенка Берёзовского района и в 28 километрах восточнее Красноярского аэропорта, разброс обломков составил порядка 200 метров (по другим данным, радиус зоны разброса обломков составлял 500 метров). Общее время от начала развития ситуации и до столкновения с землёй составило около двух с половиной минут. Все 84 человека на борту погибли. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в РСФСР и во всём Советском Союзе.

В процессе изучения обломков комиссией генерал-майор Зеленский (заместитель начальника конструкторского бюро им. Туполева) обнаружил фрагмент обгоревшей обшивки фюзеляжа с левого борта. Изначально эта часть конструкции находилась в районе 20-го шпангоута у иллюминаторов первого салона. В куске металла зияло отверстие диаметром 20 сантиметров, причём обгоревшей была не внешняя сторона обшивки, а внутренняя. При этом изнутри фрагмент был механически повреждён: некий предмет пробил обшивку лайнера и взорвался внутри.

Первоначально комиссия по расследованию катастрофы пришла к выводу, что её причиной явилось сваливание в кучевой облачности в процессе экстренного снижения или при выводе из него и потеря пространственной ориентировки в сложной обстановке, что при низкой облачности не дало возможности вывести самолёт. Причиной экстренного снижения был предположительно назван пожар или какое-либо другое происшествие в пассажирской кабине. Однако позднее стало известно, что одна из частей ПВО, дислоцировавшаяся в районе Маганска, проводила учебные пуски зенитных ракет. Было сообщено, что одна из ракет, потеряв в условиях прохождения через грозовой фронт свою цель, перенацелилась на гражданский самолёт и поразила его в левый борт. Нужно отметить, что разработанные к тому времени системы ПВО (С-75 и С-125) использовали радиокомандное наведение, их ЗУР не имели системы самонаведения, что применительно к данной версии означает ошибку либо наземного радиолокатора обнаружения, либо радиолокатора целеуказания.

По засекреченной в то время версии, самолёт незначительно отклонился от курса и начал приближаться к запретной зоне Красноярска-26, в результате чего военные поразили цель.

Источник