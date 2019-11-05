Произошла трагедия в Эльбарусово

Пожар в школе деревни Эльбарусово произошёл 5 ноября 1961 года в деревне Эльбарусово Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. В результате пожара погибло 110 человек. Среди них было 106 детей в возрасте от трёх до пятнадцати лет и четверо взрослых, работавших в школе учителями.

Так как отдельного актового зала в школе не было, в качестве зала для массовых мероприятий использовались два находившихся рядом класса, смежная стена которых была разборной. Стена убиралась, и два помещения объединялись в одно, при этом для освобождения пространства парты отодвигались к окнам и ставились друг на друга. Партами также загораживалась передняя дверь. В день трагедии в здании школы проходил праздничный концерт; в результате перестановок незагороженными и свободными для аварийного выхода оказались только одно окно и одна дверь. По указанию директора школы проводился торжественный сбор 230 учащихся 1-6 классов, куда были допущены также дети дошкольного возраста без сопровождения родителей (при том, что помещение было рассчитано на одновременное нахождение лишь 115 человек).

Во дворе школы была оборудована будка для бензинового двигателя. В здании, где проводилось мероприятие, учитель Иритков М. Н., по указанию директора школы, ремонтировал в кабинете физики принесённый из будки двигатель. В результате неосторожного обращения с бензином произошла вспышка. Горящая легковоспламеняющаяся жидкость разлилась по полу и вытекла в коридор, спровоцировав страшный пожар.

Тела погибших были захоронены на следующий день в братской могиле, на кладбище были допущены только ближайшие родственники. Первая публичная панихида по жертвам была проведена только в 1991 году. В 1994 году был открыт памятник жертвам пожара. Директор школы Ярукин Самуил Иванович и учитель физики Иритков М. Н. были сняты с занимаемых должностей и отданы под суд; они были осуждены к 8 и 10 годам заключения соответственно.

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