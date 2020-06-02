Произошел «Новочеркасский расстрел»

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В первые дни лета в 1962 году в городе Новочеркасске (Ростовской области РСФСР) разыгралась чудовищная трагедия, подробности которой замалчивались вплоть до времен Перестройки. Это событие — кровавое подавление «антисоветского мятежа» — стало оборотной стороной того, как КПСС устанавливала «единство власти и народа».

Начало трагическим событиям положили два фактора. В конце весны 1962 года в СССР выросли цены на молоко и мясо. Для жителей Новочеркасска новая продовольственная программа совпала с понижением зарплат на электровозостроительном заводе — градообразующем предприятии (НЭВЗ), где трудилось больше половины городского населения. Два известия, полученные рабочими завода в один день, поставили предприятие на грань забастовки. «На что нам жить? Чем кормить свои семьи?!», — с такими вопросами люди пришли к руководству завода 1 июня 1962 года.

Возможно, трагедии удалось бы избежать, если бы руководство проявило понимание, но, как пишут в прессе, «искрой, от которой вспыхнул порох», стал грубый ответ директора завода: «Нет денег на мясо? Жрите пирожки с ливером». Эти слова начальника еще больше разозлили людей, такого оскорбления рабочие стерпеть не смогли, и на НЭВЗ началась забастовка. К ночи на заводе собралась четырехтысячная толпа.

Об организации «антисоветского мятежа» было тут же сообщено в Москву. Утром следующего дня Никита Хрущев, бывший на тот момент генеральным секретарем, получил телеграмму: «…к трем часам ночи после введения воинских частей, толпу, насчитывающую к тому времени около 4 тысяч человек, удалось вытеснить с территории завода. Завод взят под военную охрану, в городе установлен комендантский час, 22 зачинщика задержаны».

Трагедия развернулась утром 2 июня, когда многотысячная демонстрация возмущенных рабочих и других жителей города с красными знаменами и портретами Ленина направилась в центр города к зданию горкома партии. Одновременно туда же были созваны наряд милиции и солдаты Новочеркасского гарнизона. Но последние пришли без оружия и присоединились к бастующим.

Однако, власти города не пожелали говорить с демонстрантами, вместо этого в воздух было дано несколько автоматных очередей, и, стреляя в воздух, автоматчики попали по детям, которые смотрели на митинг с деревьев. Началась паника.

Дальше произошло то, что по рассказам очевидцев, не поддается разумному объяснению: автоматный огонь был перенесен на толпу — на мирных безоружных жителей. Через несколько минут на площади были горы трупов.… В лужах крови лежали женщины, старики, дети… Неизвестный офицер не мог отдать своим солдатам команду стрелять в мирных жителей и сам застрелился перед строем… Позднее тела увезли, кровь с площади смыли брандспойтами.

Позднее семерых «зачинщиков беспорядков» расстреляли, остальные получили сроки заключения от 10 до 15 лет с отбыванием в колонии строго режима. Информация по «Новочеркасскому делу» долго хранилась в засекреченных архивах КГБ, правда открылась только в начале 1990-х годов, когда в прессе появились первые публикации об июньской трагедии.

В мае 1992 года Верховный Совет РСФСР, осудив действия властей в тех событиях, постановил срочно обеспечить реабилитацию всех обвиненных, выплатить денежное пособие семьям погибших и расстрелянных. В 1996 году президент России Борис Ельцин посетил город и подписал Указ о реабилитации жертв 1962 года и сооружении им памятника. Однако это не вернет отнятых жизней и годы лишений, и «Новочеркасская трагедия» так и останется «черным пятном» советской истории.

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