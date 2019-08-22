22 августа 1864 года была подписана первая Женевская конвенция – международно-правовой договор, которым нормируются охрана и облегчение участи раненых и больных во время военных действий. Всего существует четыре Женевские конвенции, и первая из них была принята 22 августа 1864 года и называлась «Конвенция по улучшению участи раненых в армиях в поле».

Вообще постановления относительно миролюбивого обращения с ранеными во время войн встречаются, начиная с 16 века. Но это были конкретные договоры между отдельными государствами. Важная роль в подготовке и принятии Конвенции 1864 года принадлежит Анри Дюнану, свидетелю страданий и мук раненых и умирающих французских и австрийских солдат после битвы при Сольферино в 1859 году, во время войны в Италии. Именно он стал инициатором создания правил для всех стран-участниц военных конфликтов по отношению к раненым и больным и учреждения обществ, которые могли бы добровольно брать на себя задачу по оказанию медицинской помощи во время войны.

По его инициативе в 1863 году прошла международная конференция, на которой были заложены принципы деятельности Красного креста, и после которой в Женеве по приглашению швейцарского правительства состоялась встреча дипломатов европейских стран – с целью принятия конвенции о «солдатах, получивших ранения на войне».

В результате этой конференции в Женеве, которая продолжалась с 8 по 22 августа 1864 года, и была подписана первая Женевская конвенция – многостороннее международное соглашение, которое устанавливало гуманитарные правила ведения войны, выдвинутые в 1864 году Красным Крестом, для облегчения участи раненых и больных воинов на поле боя.

В основу Женевской конвенции была положена идея помощи и покровительства всякому раненому – своему и врагу, безразлично. Причем раненые и больные, находящиеся в медицинских учреждениях, а также весь персонал этих учреждений считаются нейтральными лицами, вне зависимости от того, кем из воюющих сторон занята эта местность. Т.е. в плен они не берутся и пленными не считаются. Неприкосновенными, помимо раненых и персонала, являются и госпитали, вся материальная часть, а также местные жители, помогающие раненым.

Еще одной особенностью Конвенции было то, что она впервые определила отличительный знак медицинских учреждений и персонала, занимающихся уходом за больными и ранеными – красный крест на белом фоне. Сооружения медицинского характера должны были обозначаться флагами, а персонал – повязками. Т.е. красный крест на белом фоне указывает на нейтралитет персонала или учреждения, защищаемый данной Конвенцией.

Конвенция была подписана 12 государствами присутствующим на конференции, в 1867 году почти все ведущие державы ее ратифицировали, кроме США, которые сделали это в 1882 году. Несколько позднее к этому соглашению присоединились и другие державы, и с этого времени Конвенция приобрела всеобщий характер, что было весьма важно для ее авторитета. Основные принципы, изложенные в этом документе и сохранившиеся в последующих Женевских конвенциях, наложили обязательство обеспечивать без дискриминации заботу о раненых и больных военных и уважение к медицинскому персоналу и их оборудованию.

Уже через два года после ее принятия, в австро-прусской войне 1866 года, Женевская конвенция прошла свое «боевое крещение». И хотя война обнаружила некоторые недостатки и трудность осуществления отдельных постановлений Конвенции, но и показала свои несомненные плюсы. Впоследствии в текст документа были внесены поправки и дополнения, в частности – действие Конвенции распространилось и на морскую войну.

Источник: https://www.calend.ru/events/6854/