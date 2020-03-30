Подписан договор между Россией и США о продаже Аляски

Аляска, открытая русской экспедицией под руководством М.Гвоздева и И.Федорова в 1732 году, являлась владением России в Северной Америке. Изначально она осваивалась частными лицами, а, начиная с 1799 года, — специально учрежденной монополией — Русско-американской компанией (РАК). В начале 19 века Аляска приносила доходы в русскую казну за счет торговли пушниной, но уже к середине века стало понятно, что расходы на содержание и защиту этой отдаленной и уязвимой, с геополитической точки зрения, территории будут весьма превышать потенциальную прибыль.

Впервые идеи о продаже Аляски прозвучали в правительстве царской России еще в начале 1850-х годов, а переговоры о ее приобретении Соединенными Штатами начались в 1866 году при президенте Эндрю Джонсоне. На особом заседании в парадном зале Министерства иностранных дел, проходившем при участии императора Александра II 28 декабря 1866 года, было принято решение о продаже российских владений в Северной Америке.

30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки за 7 200 000 долларов (11 миллионов царских рублей). А площадь проданной территории составила чуть более 1,5 млн. кв. км.

Многие исследователи считают, что договор о продаже Аляски был взаимовыгодным результатом осуществления американских геополитических амбиций и основанного на трезвом расчете решения России сосредоточить усилия на освоении Приамурья и Приморья, присоединенных к Российской империи в 1860 году.

Официальная церемония передачи Аляски США состоялась 18 октября 1867 года.

На тот момент в самой Америке было мало желающих приобретать огромную территорию, названную противниками сделки заповедником для белых медведей и погребом-ледником. Договор был ратифицирован лишь большинством в один голос.

Кстати, само название Аляска появилось при прохождении договора о покупке через сенат США. В своей речи в защиту приобретения новых территорий сенатор Самнер, следуя традициям коренного населения Алеутских островов, дал им новое наименование – Аляска, что означает «Большая земля».

Однако, когда на Аляске были обнаружены золото и богатые минеральные ресурсы, сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.

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