Победа русско-австрийских войск над турецкой армией в битве при Рымнике

Сражение при Рымнике – одно из главных сражений русско-турецкой войны 1787–1791 годов, окончившееся разгромом турецкой армии.

После поражения в сражении под Фокшанами, турецкое командование решило нанести главный удар в стык между австрийскими войсками под руководством принца Кобургского и русским отрядом А.В. Суворова.

Турецкие отряды численностью в 100 тысяч человек под предводительством Юсуфа-паши начали переправляться через реку Бузэу у Браилова. Австрийский командующий послал сообщение Суворову с просьбой о помощи. Русские войска, пройдя около 100 км за два дня, утром (10) 21 сентября 1789 года соединились с австрийцами. Таким образом, под началом Суворова оказалось 25 тысяч человек (18 тысяч австрийцев и 7 тысяч русских) и 103 пушки. Выдвижение союзных войск двумя колоннами началось в ночь на (11) 22 сентября. Переправившись через Рымну, русские войска в 6 часов утра пошли в наступление. Подойдя на расстояние 1,5 км от передней линии обороны турок в лагере Тырго-Кукули, войска попали под огонь артиллерии. Подавив артиллерию и отбив атаку турецкой конницы, суворовские войска после ожесточённого боя захватили лагерь Тырго-Кукули, заставив турок бежать к реке Рымник. Тем временем австрийские отряды отбили атаку 15-тысячной турецкой конницы, стремившейся разъединить войска союзников.

Захватив турецкие укрепления у деревни Бокзы, войска Суворова соединились с австрийскими войсками. В три часа дня началась атака на главный лагерь турок у леса Крынгу-Мейлор. Австрийские части пошли на центр позиций турок, где завязался длительный бой. В это время Суворов со своими войсками зашёл во фланг Юсуфа-паши и атаковал турецкие позиции конницей. Среди турецких солдат началась паника, они начали беспорядочно отступать. Во время переправы началась свалка, турки конные и пешие бросались в воду и тысячами тонули. При отступлении турецкие войска понесли бо́льшие потери, чем во время боя.

За смелые и решительные наступательные действия против превосходящих сил противника австрийцы прозвали Суворова «Генерал Вперед». После боя Юсуф-паша смог собрать только 15 тысяч человек. Победа при Рымнике стала одной из наиболее блистательных побед Александра Суворова. За победу в ней он был возведён Екатериной II в графское достоинство с названием Рымникский и получил множество наград и знаков отличия. Император Иосиф II пожаловал Суворову титул графа Священной Римской империи.

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