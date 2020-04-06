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Первый электрический трамвай пустили в Москве

К началу последнего десятилетия 19 века конно-железные дороги не справлялись с потоком пассажиров. Помимо этого, состояние оборудования – рельсовых путей и подвижного состава – было столь плачевно, что необходимость замены его была очевидна для всех.

В 1898 году в Москве было начато переоборудование Долгоруковской линии конно-железной дороги от Страстной площади по улице Малая Дмитровка и далее до Бутырской заставы, а также двух опытных загородных линий: Петровской – от Тверской заставы до Петровского дворца, и Бутырской – от Бутырской заставы по Верхней и Нижней Масловкам до Петровского парка, под линии электрического трамвая.

К концу января 1899 года на первом участке от Петровского парка по Верхней и Нижней Масловкам до Бутырской заставы все основные строительные работы были завершены. Началась пробная обкатка линии электрического трамвая, а также обучение эксплуатационного персонала.

Регулярное же движение электрических трамваев в Москве началось (25 марта) 6 апреля 1899 года.

Трамвайные вагончики курсировали с интервалом в 14 минут. Режим работы был установлен с 8 утра до 8 часов вечера. А билет по всей линии стоил 6 копеек.

В 1907 году трамвайное движение появилось и в Санкт-Петербурге.

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