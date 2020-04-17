Осуществлен «Ленский расстрел»

17 апреля 1912 года Россию потрясло событие, получившее название «Ленский расстрел».

На берегах Лены, в глухой тайге, на приисках золотопромышленного товарищества была открыта стрельба по почти трехтысячной колонне рабочих.

Рабочие намеревались вручить прокурору жалобу о притеснениях начальства и петицию об освобождении арестованных товарищей. В результате расстрела примерно 270 рабочих погибли, а более 250 были ранены.

Согласно официальной советской биографии из-за этой трагедии Владимир Ульянов принял партийное имя – Ленин. Хотя есть версия и о том, что имя Ленин было взято вождем еще за 12 лет до этих событий.

А Сталин в большевистской газете «Звезда» от 19 апреля 1912 года писал: «Всё имеет конец — настал конец и терпению страны. Ленские выстрелы разбили лёд молчания, и тронулась река народного движения. Тронулась!… Всё, что было злого и пагубного в современном режиме, всё, чем болела многострадальная Россия, — всё это собралось в одном факте, в событиях на Лене».

Этот расстрел мирного шествия рабочих вызвал стачки и митинги во многих городах страны, в которых приняли участие около 300 тысяч человек, и способствовал росту революционного движения в России.

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