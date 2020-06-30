Основан заповедник «Красноярские Столбы»

-

Государственный природный заповедник «Столбы» расположен на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем.

Заповедник был основан 30 июня 1925 года по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов». В настоящее время его площадь составляет 47219 га.

Заповедник славится своими уникальными скалами-утесами. За миллионы лет, орошаемые дождями и обвеваемые ветрами, они приобрели причудливую форму. Люди дали некоторым из них имена: «Дед», «Большой Беркут», «Львиные ворота», «Гриф», «Перья».

Флора «Столбов» включает около 740 сосудистых растений и 260 видов мхов. Здесь преобладает пихтовая тайга, типичная для среднегорья Восточного Саяна. Фауна заповедника имеет ярко выраженный таежный облик. Здесь водятся лесные полевки, соболь, кабарга, гаички, рябчик, сибирская косуля, степной хорь, длиннохвостый суслик и другие животные.

В «Столбах» живет и работает движение любителей природы — столбистов, которые имеют свои традиции и своеобразный фольклор. Заповедник ежегодно посещают тысячи туристов и экскурсантов. Канатная дорога и прекрасные горнолыжные трассы позволили открыть в Красноярске единственный в Сибири и на Дальнем Востоке всесоюзный горнолыжный маршрут.

Заповедник представлен к Списку Фонда всемирного наследия ЮНЕСКО, входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона России. Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2019 года Государственный природный заповедник «Столбы» преобразован в национальный парк «Красноярские Столбы».

Источник