Обрушение моста на станции Пушкино — крупная техногенная катастрофа на железнодорожном транспорте СССР. Произошла 17 августа 1977 года на железнодорожной станции Пушкино Ярославского направления Московской железной дороги.

К моменту происшествия подземного перехода под железнодорожными путями на станции Пушкино ещё не существовало, возможность безопасного пересечения путей для пешеходов обеспечивал единственный надземный пешеходный переход через пути. Он был сооружен в 1920-х годах и с тех пор ремонтировался только один раз, а именно в начале 1930-х годов, в ходе электрификации Ярославского направления. В 1970-х годах он требовал срочного капитального ремонта, о чём начальник станции несколько раз безуспешно докладывал руководству, в том числе за три месяца до катастрофы. Кроме того, в то время на станции не существовало боковой платформы, примыкающей непосредственно к привокзальной площади, чтобы попасть из города на любую из трёх платформ, нужно было переходить через переход над путями.

17 августа 1977 года около 11 часов утра у одной из платформ стоял курсировавший по маршруту Москва — Пушкино электропоезд, который по расписанию должен был в ближайшее время отправиться в Москву. Немногим ранее к соседней платформе должен был прибыть поезд из Загорска, который также следовал до Москвы. Но так как прибытие этого поезда задерживалось, было непонятно, который из поездов в итоге отправится раньше. Многие пассажиры стояли на платформах и непосредственно на пешеходном переходе, чтобы успеть на загорскую электричку, в случае если она всё же опередит пушкинскую. Вскоре по громкой связи было объявлено о прибытии поезда Загорск — Москва, большое количество пассажиров потянулось на надземный переход, чтобы перейти на нужную платформу. За несколько минут до этого на станцию прибыл обратный электропоезд из Москвы, и за счёт вышедших из него пассажиров на переходе уже находилось значительное количество людей. Когда поезд из Загорска стал приближаться к станции, на мосту образовалась давка, в результате чего одна из опор не выдержала нагрузки и обрушилась: проходившая по ней часть пролёта моста критически накренилась, оборвала контактную сеть электропоездов и рухнула вниз вместе с большой частью находившихся на ней людей. Несмотря на то, что высота падения не превышала десяти метров, было большое количество погибших и травмированных: многие упали прямо под колеса не успевшего затормозить загорского поезда, некоторые погибли от поражения электрическим током или были прибиты падающими вслед за ними развалинами и людьми. В итоге, по официальным данным, погибли более 20 человек, ещё более сотни получили ранения и увечья. О происшествии в официальной прессе сообщено не было. Точное число жертв и их имена до сих пор не известны. Мемориальная доска в память о погибших была установлена только 17 августа 2016 года.

Разрушенный переход был заменен на новый в течение ближайших месяцев, однако уже в 1978—1979 годах на станции Пушкино был построен подземный переход, соединяющий все три посадочные платформы, и надземный пешеходный переход был окончательно разобран. Подземные переходы под путями были устроены и на ряде других станций Ярославского направления (Клязьма, Тарасовская, Челюскинская, Строитель), а в 2016 году — и на Мамонтовской.

Всем доставленным в больницы района за счет железной дороги выдали продуктовые наборы, была организована выдача денег: раненым полагалось по 150 рублей, на каждого погибшего родственникам выдавали по 200 рублей. Нуждающихся в течение несколько лет направляли на лечение в ведомственный железнодорожный санаторий, лечили в основном тех, у кого оказался поврежденным позвоночник.

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