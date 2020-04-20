Образована Юго-Осетинская автономная область в составе Грузии

Юго-Осетинская автономная область, или Южная Осетия, была образована 20 апреля 1922 года в составе Грузии. Столицей области стал город Цхинвал (Цхинвали). Следует отметить, что это решение было принято вопреки воле руководства Грузии.

С 1989 года Южная Осетия взяла курс на независимость от Грузии. Однако Грузия была против, в итоге грузинские власти ввели в Цхинвали подразделения МВД Грузии. Осетины, в свою очередь, создали собственные вооруженные структуры – национальную гвардию.

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял Декларацию, провозгласившую создание «независимой Республики Южная Осетия». Руководство Грузии не признало эту республику.

Военные столкновения между Грузией и Южной Осетией продолжались в 1991-1992 годах и привели к многочисленным жертвам обеих сторон-участниц конфликта.

В августе 2008 года, после очередной попытки Грузии навязать Южной Осетии силовое решение конфликта и последовавшего вынужденного вооруженного вмешательства со стороны России, российское руководство объявило о признании государственной самостоятельности Республики Южная Осетия.

В настоящее время вопрос о международно-правовом статусе Южной Осетии является спорным: независимость Республики Южная Осетия признана пятью государствами-членами ООН и семью непризнанными и частично признанными государствами.

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