Началась героическая оборона Брестской крепости

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Героическая оборона Брестской крепости стала яркой страницей в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года командование гитлеровских войск планировало полностью овладеть крепостью. В результате внезапного нападения гарнизон Брестской крепости оказался отрезанным от основных частей Красной армии. Однако фашисты встретили яростный отпор её защитников.

Подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го пограничного отряда и 132-го отдельного батальона войск НКВД – всего 3500 человек – до конца сдерживали натиск врага. Большинство защитников крепости погибли.

Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили советские войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись её последнего защитника: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина», выцарапанная 20 июля 1941 года.

Многие участники обороны Брестской крепости были посмертно награждены орденами и медалями. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-Герой» и медаль «Золотая Звезда».

В 1971 году здесь появился мемориал: гигантские скульптуры «Мужество» и «Жажда», пантеон славы, площадь Церемониалов, законсервированные руины и восстановленные казармы Брестской крепости.

Сегодня мемориал открыт для всех. Вы можете его посетить и увидеть всё своими глазами, или пройти с виртуальной экскурсией: Брестская крепость.

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